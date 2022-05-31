بكل سهولة اعملي الكبدة الاسكندراني المشطشطة مثل المحلات

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طريقة عمل الكبدة الاسكندراني المحبشة المشطشطة، تعد الكبدة الاسكندراني من أكثر الأكلات الشعبية الشهيرة في الإسكندرية، وتشتهر بمذاقها ورائحتها المميزة، وتبحث ربات المنزل عن طريقة عمل الكبدة الاسكندراني مثل المحلات، وسوف نقدم لكم من خلال السطور التالية طريقة عمل الكبدة الاسكندراني. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني المكونات نصف كيلو من الكبدة المقطعة إلى شرائح رفيعة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من الخل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

3 حبات من الفلفل الأخضر الحار المقطع شرائح.

10 فصوص من الثوم مفروم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الكبدة المقطعة شرائح رفيعة ونضيف إليها الخل الأبيض وعصير الليمون والكمون والملح والفلفل الأسود. ثم نقوم بتقليب الكبدة الإسكندراني جيدا وندخلها الثلاجة ونتركها في التتبيلة لمدة ساعة كاملة. بعد ذلك نقوم بإحضار مقلاة غير لاصقة ونرفعها على نار متوسطة ونضيف إلى المقلاه الزيت النباتى. بعد ذلك نترك الزيت النباتي يسخن جيدا ثم نضيف إليه الثوم المفروم والفلفل الأخضر الحار ونقلب جيدا. ثم نضيف الكبدة إلى الفلفل الأخضر الحار والثوم المفروم ونقلبهم جيدا ونترك الكبدة لمدة خمس دقائق على النار للنضج. يمكنك عمل الكبدة سندوتشات في العيش الفينو أو العيش البلدي مع سلطة طحينة ومخلل وبطاطس محمرة. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني بالطريقة الأصلية المكونات نصف كيلو من الكبدة المقطعة إلى قطع صغيرة.

4 فصوص من الثوم المفروم.

ثلاث ملاعق صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

2 ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر الحار.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني بالطريقة الأصلية نقوم بإحضار الكبة ونضع فيها الثوم المفروم والكزبرة الجافة والملح والشطة والفلفل الأخضر الحار ونقوم بفرمهم جيدا. في وعاء عميق نضيف الكبدة المقطعة ثم نضيف خليط الثوم والفلفل الأخضر والبهارات المفروم. نقلب الكبدة جيدا مع الخليط ونترك الكبدة لمدة نصف ساعة في التتبيلة. بعد ذلك نقوم بوضع طاسة على النار ونضيف إليها الزيت ونقوم بتسخينه جيدا.

ثم نضيف الكبدة إلى الطاسة ونقلبها جيدا ثم نضيف إليها عصير الليمون ونتركها على النار لمدة عشر دقائق فقط للنصج. يمكنك تقديم الكبدة الإسكندراني مع المكرونة بالصلصىة أو البطاطس المحمرة أو قدميها سندوتشات مع سلطة طحينة. عمر شويل - جدة بكل سهولة اعملي الكبدة الاسكندراني المشطشطة مثل المحلات - ثقفني

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