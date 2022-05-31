يأتي الصيف ويصرف كثير من الأطفال والكبار في جميع أنحاء العالم نقود باهظة في شراء الآيس كريم أو المثلجات أو البوظة أو الجيلاتي أو الجلاس، يومياً سواء كانت مغلفة أو من المحلات الجاهزة، كوب واحد فقط مثلج يقلل من حرارة الجسم في فصل الصيف ويروي العطش أيضاً، بعض الباعة الجائلين يقومون بصنعها ويضيفون أليه ألوان صناعه ضارة لجذب الأطفال تحديداً.

طريقة عمل الآيس كريم بفواكة طبيعية صحية وبنفس طعم الجاهز

ولكن المحلات الكبري تقوم بتحضيره بفواكه طبيعه وتضيف أليه بعض قطع الفواكه الطازجة، طريقة أعداده وتحضيرها سهلة ويمكن لأي فرد بالعائله صنعه، وفي فصل الصيف تكثر الفواكه اللذيذه يمكنك أن تعدي منها ألذ آيس كريم طبيعي وبطريقه مضمونة وصحية، تبعينا من خلال مطبخ ثقفني وسوف نقدم لكي سيدتي أشهي الأكلات والوصفات السهلة التي يمكنك تحضيرها بالمنزل بكل سهولة ويسر.

طريقة عمل آيس كريم فراولة

المكونات

كيلو فراولة مجمدة قطع

كوب سكر ناعم.

كيس فروتي أو تانج بطعم الفراولة.

مكسرات حسب رغبتك.

كوب حليب سائل.

ملعقة كببرة جلاتين.

طريقة التحضير

أطحني الفراولة مع الحليب بالخلاط، ثم ضيفي محتويات التانج.

أعدي خفق المكونات ثم ضيفي الجيلاتين إلى ثلاث ملاعق ماء ساخن.

قلبي الجيلاتين حتى يذاب تماماً، صبيه على المكونات السابقة.

أعيدي خفق المكونات ثم صبيه، في علبه محكمة الغلق.

ضعيها بالفريزر مدة لا تقل عن 8 ساعات حتى تتماسك.

ثم قدميها حسب رغبتك، بطاطس وزينها بالمكسرات المتاحة لديكي عند التقديم.

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

المكونات

كيلو خوخ.

ظرف تانج بطعم الخوخ.

كوب ونصف سكر ناعم.

نصف كوب كريم شانيه.

كوب حليب سائل.

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة التحضير