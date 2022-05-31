نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا واحنا بنخزن الليمون غلط معلقة واحدة لحفظ الليمون بدون فريزر سنة كاملة وتحدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الليمون من المكونات الأساسية التي يحتاجها المطبخ بصفة دائمة سواء كان لطهي او المشروبات او حتى تتبيلة السلطة والحلويات وغيرها من الاستخدامات التي يتم إدخال الليمون بها، ولكن وجوده في الثلاجة بصورة شهيه لا يتخطى الثلاث أيام، وقد ترتفع أسعاره فيجب عليكِ تخزينه.

طرق تخزين الليمون

الطريقة الأولى حفظ الليمون في الثلاجة

غسل الليمون.

وتجفيفه جيدا.

ثم وضعه في أكياس تخزين.

والتأكد من تفريغها من الهواء.

وضعه في الثلاجة.

الاحتفاظ به لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.

الطريقة الثانية باستخدام التغليف البلاستيكي

غسل الليمون جيدا.

التأكد من تجفيفه.

تغليف كل حبة باستخدام الرول البلاستيك.

وضعه في الثلاجة.

الاحتفاظ به لمدة شهر.

الطريقة الثالثة باستخدام المياه

بعد غسل الليمون جيدا.

والتأكد من جفافه.

نضعه في برطمان زجاجي.

تغطيته بالمياه.

وضعه في الثلاجة.

الاحتفاظ به لمدة ثلاث أسابيع.

الطريقة الرابعة باستخدام ورق الزبدة

غسل الليمون جيدا.

والتأكد من جفافه.

تقطيعه لشرائح.

وضعه على ورق الزبدة.

تركه في الفريزر لمدة ثلاث ساعات.

الاحتفاظ به لمدة أكثر من شهر.

الطريقة الخامسة أكياس التخزين

بعد غسل الليمون جيدا.

وضعه في أكياس تخزين.

تركه في الفريزر.

الاحتفاظ به لمدة أكثر من شهر.

تخزين الليمون بصورة مخلل

المكونات

الليمون.

برطمان زجاجي.

ملح.

حبة بركة.

عصفر.

طريقة التحضير

حيث أنه أول خطوة هي أن يتم غسل الليمون وتجفيفه على جنب.

تعقيم البرطمانات والتأكد من نظافتها.

تحضير الخليط من التوابل السابقة.

تقطيع الليمون بشكل طولي وعرضي.

وضع بداخل كل ليمونة نصف ملعقة من الخليط.

وضع الليمون في البرطمانات.

كما أنه فيما بعد يتم ملء البرطمان بعصير الليمون.

إضافة طبقة من الزيت.

وتحتاج أيضا إلى إحكام إغلاقه.

الاحتفاظ به في الثلاجة.