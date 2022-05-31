نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذروا خطورة شرب القهوة يوميًا اضرار القهوة التي لا يتحدث عنها احد توقف عنها فورًا في هذه الحالات في المقال التالي

القهوة من المشروبات المشهورة في العالم وتصنع من حبوب البن، والذي بدوره يكون غني بمادة الكافيين، اختلف أطباء التغذية حول فائدة الكافيين من ضرره أيهما ترجح كفته، ولكن اتفقوا على أن الإفراط في شربها سيؤدي إلى عواقب وخيمة، وفي المقال التالي نعرض اصراره بشكل مفصل. أضرار القهوة القهوة آمنة بدرجة كبيرة على الأشخاص ولكن بكميات مناسبة دون إفراط، والافراط فيها قد يؤدي إلى حدوث: القهوة بها كمية كبيرة على الكافيين لذلك ينصح الحوامل والمرضعات دوما بعدم شرب أكثر من ثلاثة أكواب يوميًا والأفضل أن تكون الكمية أقل.

قد تساعد في زيادة القلق والتوتر بتناولها.

شرب القهوة في يساهم في زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب نتيجة ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

الكافيين من المكونات التي لها القدرة على تغيير نسب الأنسولين في الدم، وبالتالي قد يتضرر مرضى السكر في الدم بنوعيه.

الإفراط في تناول الكافيين قد يصيب الشخص بالإسهال.

يؤدي شرب القهوة إلى زيادة ضغط الدم ولكن تأثيره أقل في حال الاعتياد بانتظام على تناولها.

تحتوي القهوة على نسبة عالية من الكافيين الذي يساعد في ظهور أعراض متلازمة القولون العصبي.

تزيد القهوة من فرص الإصابة بالتهاب في العمود الفقري.

شرب القهوة يقلل من كمية الكالسيوم في الجسم مما يؤدي للإصابة بهشاشة العظام.

سماع طنين في الأذن.

زيادة معدل ضربات القلب والتنفس.

الإصابة بالأرق وعدم القدرة على النوم عدد ساعات كافي.

الشعور بصعوبة في التركيز على عمل شيء ما.

تدهور حالات تخثر الدم.

الإصابة بضغط على العين.

كما أنه من الممكن أن يؤدي إلى ظهور احمرار مفاجئ في الوجه.

بالاضافة إلى ذلك من الممكن الشعور ببعض التوتر في عضلات الجسم. عمر شويل - جدة احذروا خطورة شرب القهوة يوميًا اضرار القهوة التي لا يتحدث عنها احد توقف عنها فورًا في هذه الحالات - ثقفني

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