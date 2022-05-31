نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي وصفة سحرية لتبييض الأسنان وإزالة الأصفرار والجير والحصول على أسنان كاللؤلؤ في المقال التالي
تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن بعض الوصفات التي تعمل على تفتيح الأسنان والتخلص من الجير المتراكم والإصفرار الذي يتكون على الأسنان، حيث نجد أن البعض من الفتيات يعانون من بعض المشكلات التي توجد في الأسنان وهي التي قومنا بذكرها حيث تعتبر وجود هذه العلامات تسبب الضيق للكثير من الفتيات وتجعلهم يصابون بالإحراج لذلك يقومون بالبحث عن بعض الوصفات والإستخدامات التي تعمل على علاج هذه المشكلة، وتعتبر من الإستخدامات الشائعة التي تقوم العديد من الفتيات بإستخدامها هي الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام بعض الأدوات الطبية التي يتم إستخدامها تحت رعاية فريق طبي متكامل حيث تعتبر هذه الطريقة من الطرق المكلفة غالية الثمن والتي يلجأ إليها البعض من الفتيات.
مكونات عمل وصفة لتفتيح الأسنان
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج صودا.
- ملعقة واحدة كبيرة ونصف من عصير الليمون.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الخل الأبيض.
- فرشاة خاصة بكي لتنظيف الأسنان.
طريقة تحضير وصفة لتفتيح الأسنان
- أحضري وعاء صغير الحجم ونظيف وضعي به ملعقتان كبيرتان من البيكنج صودا مع ملعقة واحدة كبيرة ونصف من عصير الليمون مع نصف ملعقة واحدة صغيرة من الخل الأبيض وعليكي بخلط ودمج هذه المكونات ببعضها جيدا.
- علينا بالخلط المستمر لهذه المكونات ببعضها حتى تتمكني من الحصول على قوام متجانس وكثيف.
- بعد الحصول على ذلك القوام قومي بمضمضة فمك بالماء ثم غليكي بفمس الفرشاة الخاصة بتنظيف الاسنان في هذه الوصفة ثم قومي بتفريش الأسنان جيدا حتى تتخلصين من أي علامات غير مرغوبة.
- عليكي بتفريش أسنانك لمدة خمسة دقائق حتى أو أكتر حتى تصبح نظيفة ورائعة وجذابة.
- بعد عملية تفريش الأسنان عليكي بتركها على اسنانك لمدة عشرة دقائق ثم قومي بغسلها بالماء البارد جيدا وعليكي بالمضمضة الجيدة حتى تتخلصين من الوصفة وآثارها تماما.
- بعد المضمضة جيدا سوف تلاحظين النتيجة التي تحلمين بها وسوف تحصلين على أسنان جذابة وبيضاء لذلك علينا بإستخدام هذه الوصفة مرتان يوميا وسوف تصلين إلى النتيجة الجبارة التي ترغبين في الوصول إليها بدون تكلفة.
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