أقوي وصفة سحرية لتبييض الأسنان وإزالة الأصفرار والجير والحصول على أسنان كاللؤلؤ

تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن بعض الوصفات التي تعمل على تفتيح الأسنان والتخلص من الجير المتراكم والإصفرار الذي يتكون على الأسنان، حيث نجد أن البعض من الفتيات يعانون من بعض المشكلات التي توجد في الأسنان وهي التي قومنا بذكرها حيث تعتبر وجود هذه العلامات تسبب الضيق للكثير من الفتيات وتجعلهم يصابون بالإحراج لذلك يقومون بالبحث عن بعض الوصفات والإستخدامات التي تعمل على علاج هذه المشكلة، وتعتبر من الإستخدامات الشائعة التي تقوم العديد من الفتيات بإستخدامها هي الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام بعض الأدوات الطبية التي يتم إستخدامها تحت رعاية فريق طبي متكامل حيث تعتبر هذه الطريقة من الطرق المكلفة غالية الثمن والتي يلجأ إليها البعض من الفتيات.

مكونات عمل وصفة لتفتيح الأسنان

ملعقتان كبيرتان من البيكنج صودا.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من عصير الليمون.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الخل الأبيض.

فرشاة خاصة بكي لتنظيف الأسنان.

طريقة تحضير وصفة لتفتيح الأسنان