نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة كريم بانثينول السحرية لتفتيح وتبييض الجسم كله والتخلص من أي بقع غامقة في المقال التالي
تعاني البعض من السيدات والفتيات من وجود بعض المشكلات التي توجد في الجسم وهي وجود مشكلة إسمرار الجسم حيث تعتبر هذه المشكلة تسبب الأحراج للكثير من الفتيات والسيدات التي يعانون من هذه المشكلة وتجعلهم هذه المشكلة يقومون بإستخدام بعض المنتجات التي تعمل على تفتيح الجسم تماما وتعتبر من أكثر المنتجات التي يقومون بإستخدامها هي إستخدام المنتجات الخاصة بالمستحضرات التجميلية التي تعمل هذه المستحضرات على تفتيح الجسم وجعله أبيض مثل الحليب ولكن في الغالب أن المستحضرات التجميلية تعمل على تفتيح الجسم ولكن تترك له العديد من الآثار الضارة عليه بمرور الوقت حيث تتسبب في ظهور البقع الحمراء في الجسم وكذلك تتسبب في ظهور البقع الداكنة مما تجعل الجسم يظهر بشكل غير مقبول، وتعتبر الوصفات الطبيعية من الوصفات التي تساعد بشكل كبير على معالجة كل مشكلات الجسم ومنها علاج مشكلة إسمرار الجسم والتخلص من البقع التي تتواجد في الجسم وغيرها من المشكلات الأخرى المتعددة.
مكونات عمل وصفة كريم البانثينول للجسم
- كمية من كريم البانثينول تناسب حجم الجسم.
- خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
طريقة عمل وصفة كريم البانثينول للجسم
- عليكي أولا بغسل الجسم بالماء جيدا ويشترط أن يكون الماء دافئ بعد ذلك عليكي بتجفيفه.
- بعد ذلك أحضري طبق وضعي به كمية من كريم البانثينول تناسب حجم الجسم بعد ذلك ضعي خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند مع خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد وملعقتان كبيرتان من النشا وعليكي بتقليب هذه المكونات جيدا حتى تصبح ذات قوام كريمي.
- بعد الحصول على ذلك القوام الكريمي قومي بوضعها على الجسم جيدا وفي المناطق الحساسة.
- بعد وضع هذه الوصفة على الجسم قومي بتركها لمدة ساعة واحدة ونصف ثم قومي بغسل الجسم بالماء البارد ثم جففيه وسوف تحصلين على الجسم الناعم كالحرير.
- كرري إستخدام هذه الوصفة وسوف تحصلين على الجسم الأبيض الجذاب خلال شهر واحد فقط من بداية إستخدام هذه الوصفة.
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