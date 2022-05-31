وصفة كريم بانثينول السحرية لتفتيح وتبييض الجسم كله والتخلص من أي بقع غامقة

تعاني البعض من السيدات والفتيات من وجود بعض المشكلات التي توجد في الجسم وهي وجود مشكلة إسمرار الجسم حيث تعتبر هذه المشكلة تسبب الأحراج للكثير من الفتيات والسيدات التي يعانون من هذه المشكلة وتجعلهم هذه المشكلة يقومون بإستخدام بعض المنتجات التي تعمل على تفتيح الجسم تماما وتعتبر من أكثر المنتجات التي يقومون بإستخدامها هي إستخدام المنتجات الخاصة بالمستحضرات التجميلية التي تعمل هذه المستحضرات على تفتيح الجسم وجعله أبيض مثل الحليب ولكن في الغالب أن المستحضرات التجميلية تعمل على تفتيح الجسم ولكن تترك له العديد من الآثار الضارة عليه بمرور الوقت حيث تتسبب في ظهور البقع الحمراء في الجسم وكذلك تتسبب في ظهور البقع الداكنة مما تجعل الجسم يظهر بشكل غير مقبول، وتعتبر الوصفات الطبيعية من الوصفات التي تساعد بشكل كبير على معالجة كل مشكلات الجسم ومنها علاج مشكلة إسمرار الجسم والتخلص من البقع التي تتواجد في الجسم وغيرها من المشكلات الأخرى المتعددة.

مكونات عمل وصفة كريم البانثينول للجسم

كمية من كريم البانثينول تناسب حجم الجسم.

خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

طريقة عمل وصفة كريم البانثينول للجسم