نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمرت الفراخ نية واتصدمت من النتيجة الفراخ الكوري لو جربتيها استحالة تبطليها في المقال التالي
هناك العديد من طرق تحضير الدجاج المميزة والمحبوبة لجميع الناس والتي اعتدنا على تناولها وتقديمها بشكل دائم، ولكن اليوم سوف نقدم طريقة مختلفة وهي طريقة عمل الدجاج بالطريقة الكورية المميزة، والتي تشبه إلى حد كبير دجاج كنتاكي ولكن لها طعم بد يكون مختلف ومميز وسوف تنال اعجاب أفراد الأسرة بشكل كبير، وطريقة التحضير سوف نتعرف عليها الآن في هذا المقال تابعونا.
طريقة عمل الدجاج بالطريقة الكورية المميزة
لا تحتاج هذه الطريقة أي مجهود ولكن يتم تحضير الدجاج الكوري بدون اي سلق لذلك لابد من التركيز واتباع الخطوات بشكل دقيق حتى تنضج بشكل كامل وتصبح لذيذة ومميزة و طريقة التحضير كالآتي:
مكونات محلول النقع
- لتر من المياه.
- اربع فصوص من الثوم مقطعة شرائح صغيرة.
- بصلة واحدة مقطعة شرائح.
- ثلاث ملاعق من الخل.
- أربع ملاعق من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق من الملح.
مكونات الخلطة
- عدد اربع من أورام الدجاج.
- ثلاث اكواب دقيق.
- كوب واحد من النشا.
رشة ملح.
- رشة فلفل اسود.
- ملعقة واحدة من بهارات الدجاج.
- ملعقة واحدة صغيرة من الكركم.
بيضتين.
- كوب من السفن اب.
ماي فاتر.
مكعب مرقة دجاج.
مكونات التغليف
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- رشة فلفل اسود
- رشة ملح.
- رشة بهارات دجاج.
- ربع ملعقة من الكركم.
طريقة التحضير
- يتم غسل الأوراك جيدًا بالماء ويتم تحضير خلطة الموقع فى بولة عميقة ويتم إضافة البصل والثوم والخل والليمون، والماء والملح.
- قلبي المكونات جيدًا ثم أضيفي إليها أوراك الدجاج.
- اتركي الدجاج في الخلطة لمدة يوم كامل ومن الليل حتى الصباح.
- اخرجي الدجاج بعد ذلك ويتم شطفة، ثم يتم تحضير الخلطة الخاصة به وهي من خلال إحضار وعاء مناسب ويتم إضافة الدقيق مع إضافة النشا والملح، والفلفل الأسود، والبهارات والمرقة والكركم.
اخلطي كل المكونات باستخدام ملعقة.
أضيفي الي الخلطة البيض والسفن اب.
- واعيدي الخفق جيدًا مع إضافة المياه.
- واستمري في الخفق حتى تتكون خليط كامل أصفر اللون.
- احضري خلطة الغلاف وذلك بخلط الدقيق والملح والفلفل والكركم في طبق.
- الآن أضيفي الدجاج في طبق الدقيق المتبل ثم في الخليط حتى تتغلف بالكامل.
- ضعي الدجاج في زيت ساخن واتركيه حتى ينضج على نار هادئه.
- وهكذا يصبح مقرمش ويتم تقديمه بألف هنا.
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