حمرت الفراخ نية واتصدمت من النتيجة الفراخ الكوري لو جربتيها استحالة تبطليها

هناك العديد من طرق تحضير الدجاج المميزة والمحبوبة لجميع الناس والتي اعتدنا على تناولها وتقديمها بشكل دائم، ولكن اليوم سوف نقدم طريقة مختلفة وهي طريقة عمل الدجاج بالطريقة الكورية المميزة، والتي تشبه إلى حد كبير دجاج كنتاكي ولكن لها طعم بد يكون مختلف ومميز وسوف تنال اعجاب أفراد الأسرة بشكل كبير، وطريقة التحضير سوف نتعرف عليها الآن في هذا المقال تابعونا.

طريقة عمل الدجاج بالطريقة الكورية المميزة

لا تحتاج هذه الطريقة أي مجهود ولكن يتم تحضير الدجاج الكوري بدون اي سلق لذلك لابد من التركيز واتباع الخطوات بشكل دقيق حتى تنضج بشكل كامل وتصبح لذيذة ومميزة و طريقة التحضير كالآتي:

مكونات محلول النقع

لتر من المياه.

اربع فصوص من الثوم مقطعة شرائح صغيرة.

بصلة واحدة مقطعة شرائح.

ثلاث ملاعق من الخل.

أربع ملاعق من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق من الملح.

مكونات الخلطة

عدد اربع من أورام الدجاج.

ثلاث اكواب دقيق.

كوب واحد من النشا.

رشة ملح.

رشة ملح. رشة فلفل اسود.

ملعقة واحدة من بهارات الدجاج.

ملعقة واحدة صغيرة من الكركم.

بيضتين.

بيضتين. كوب من السفن اب.

ماي فاتر.

مكعب مرقة دجاج.

مكونات التغليف

ثلاث أكواب من الدقيق.

رشة فلفل اسود

رشة ملح.

رشة بهارات دجاج.

ربع ملعقة من الكركم.

طريقة التحضير