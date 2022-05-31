نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة طبيعية منزلية قوية لشد تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات نهائياً والنتيجة فعالة ومضمونة في المقال التالي

تذهب الكثير من الفتيات والسيدات الذين يعانون من بعض المشكلات التي توجد في البشرة ومنها وجود مشكلة التجاعيد التي تسبب الضيق والإحراج للكثير من هؤلاء الفتيات وتجعلهم يصابون بالمواقف المحرجة، حيث تنتج مشكلة تجاعيد البشرة نتيجة لإستخدام بعض الكريمات التي تسبب ظهور هذه التجاعيد لذلك علينا بإستخدام الوصفات الطبيعية البديلة عن المكياج تماما وبديلة عن أي مستحضر تجميلي آخر ضار، وقد تنتج مشكلة التجاعيد أيضا نتيجة لإستخدام المساج الخاطئ للبشرة التي تسبب ظهور التجاعيد وتسبب ترهل في البشرة لذلك علينا بالمحافظة على بشرتنا ضدد أي إستخدام ضار أو أي إستخدام يسبب لها ظهور تجاعيد أو خطوط رفيعة تعاني منها الفتيات. مكونات عمل وصفة لشد التجاعيد ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون. طريقة عمل وصفة لشد التجاعيد أحضري إناء وضعي به ملعقتان كبيرتان من النشا مع ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

بعد وضع مكونات هذه الوصفة في الإناء عليكي بتقليبهما جيدا حتى تصبح ذات مخلوط متجانس وجيد القوام.

بعد تجهيز هذه الوصفة قومي بغسل بشرتك بالماء والغسول المناسب حتى تصبح بشرتك نظيفة وجذابة.

بعد غسل بشرتك بالماء عليكي بتنشيفها ثم قومي بوضع هذه الوصفة على بشرتك وفي مناطق حول الفم التي تكثر به الخطوط الرفيعة.

بعد تجهيز هذه الوصفة قومي بغسل بشرتك بالماء والغسول المناسب حتى تصبح بشرتك نظيفة وجذابة. بعد غسل بشرتك بالماء عليكي بتنشيفها ثم قومي بوضع هذه الوصفة على بشرتك وفي مناطق حول الفم التي تكثر به الخطوط الرفيعة. بعد التأكد من وضع هذه الوصفة قومي بتركها لمدة ساعة واحدة وبعد ترك هذه الوصفة على بشرتك لمدة ساعة واحدة قومي بفرك هذه الوصفة ببطئ ثم عليكي بالتوجه لغسل بشرتك بالماء البارد ثم بغسل غسل البشرة بالماء البارد قومي بتنشيفه ثم إستخدمي مرطب جوز الهند بعد ذلك حتى تتخلصين من التجاعيد نهائيا.

حيث يساعد زيت جوز الهند على القضاء على التجاعيد بشكل أسرع لذلك علينا بإستخدامها، وعلينا بتكرار هذه الوصفة على بشرتك مرتان في كل إسبوع حتى نحصل على نتيجة جبارة خلال خمسة عشرة يوم فقط. عمر شويل - جدة خلطة طبيعية منزلية قوية لشد تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات نهائياً والنتيجة فعالة ومضمونة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطة طبيعية منزلية قوية لشد تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات نهائياً والنتيجة فعالة ومضمونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.