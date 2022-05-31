نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسحة واحدة ستخلصك من الزوائد الجلدية أو الثالول في أقل من 5 دقائق مهما كان حجمها واستحالة تظهر مجددا في المقال التالي
تعاني أغلب السيدات من الزوائد الجلدية التي تظهر في جسمها، وخاصة بعد مراحل الحمل والولادة، وتتجه السيدات إلى استخدام أنواع مختلفة من الأدوية والكريمات والتي لا تعطيها النتيجة المطلوبة، ولكن من هنا سنقدم لكم 4 وصفات طبيعية ستخلصك من المظهر السئ للزوائد الجلدية بشكل نهائي.
علاج الزوائد الجلدية بعصير الليمون
عصير الليمون من المواد الطبيعية والتي تحتوي على العديد من الفوائد المختلفة لجسم الإنسان ومن هنا سنعرض طريقة استخدامه التخلص من الزوائد الجلدية.
- عصير الليمون يحتوي على حامض الستريك، وهذا الحامض يعمل على تكسير خلايا الجلد التي تتكون على الجسم، مما يسبب إزالة الزوائد الجلدية.
- يستخدم عصير الليمون عن طريق فرك الليمون على المكان الموجود به الزوائد الجلدية.
- يتم استخدام فرك الليمون على الجلد لمدة 3 مرات يوميا.
- بعد استخدام هذه الطريقة لمدة 3 أسابيع ستلاحظ الفرق.
علاج الزوائد الجلدية بخل التفاح
خل التفاح من المعروف عنه أنه يساعد بشكل كبير على إزالة البثور، ولكنه فعال أيضا في إزالة الزوائد الجلدية، ويتم استخدام خل التفاح عن طريق غسل المنطقة التي تحتوي على زوائد جلدية جيدا بالماء الجاري، ثم تجفيفها جيدا وإزالة أي مياه موجودة على المنطقة، بعد ذلك يتم غمس قطعة من القطن بخل التفاح مرات ثلاث يوميا، ولكن أحذر من استخدام خل التفاح إذا كنت تعاني من الحساسية، فحينها يجب عليك تخفيف خل التفاح قبل الاستخدام.
علاج الزوائد الجلدية بماء البصل
البصل يحتوي على كميات كبيرة من مركبات الأكسدة و الكويرستين والفلافون، والتي لها تأثير فعال على صحة الإنسان.
- قم بتقطيع البصل إلى بضع شرائح.
- وبعد ذلك قم برش القليل من الملح على هذه الشرائح.
واترك هذه الشرائح طوال الليل مغطاة
- بالملح.
- وفي ثاني يوم قم بعصر شرائح البصل وخذ المياه الناتجة عن العصر، وامسح بها الجزء الذي يحتوي على زوائد جلدية.
وفي النهاية ضع على هذه المنطقة ضمادة واتركها طوال الليل.
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