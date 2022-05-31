نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة جبارة لتبييض وتقشير اليدين والرجلين وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة من أول دقيقة في المقال التالي
بملعقتان كبيرتان من السكر مع ملعقتان كبيرتان من القهوة وعصير الليمون عليكي بالتمتع بجسم وبشرة خالية تماما من الجلد الميت المتراكم في هذه الأماكن، حيث من المعروف عادة أن الجسم والبشرة بمرور الوقت نلاحظ تراكم الجلد الميت والقشور عليها ويرجع السبب في ذلك إلى إستخدام بعض المنتجات أو نتيجة لعدم العناية والإهتمام بالبشرة او الجسم حيث يجب علينا بالإهتمام بالجسم والبشرة والمحافظة عليهما ويجب علينا ضرورة النظافة والعناية به حتى يظهر بأفضل شكل ممكن، وللتخلص من القشور والجلد الميت نهائيا يقومون هؤلاء الفتيات بإستخدام المقشرات التي تعمل على إزالة الجلد الميت وكذلك تعتبر كل هذه المقشرات غالية الثمن بالإضافة إلى أنها تعمل على حدوث إلتهاب شديد بالجلد وتجعله يظهر بشكل غير مقبول، وتوجد العديد من المقشرات الطبيعية التي يمكننا إستخدامها وعلينا بتحضيرها في المنزل.
مكونات عمل وصفة لتقشير اليدين والرجلين
- خمسة ملاعق كبيرة من السكر.
- خمسة ملاعق كبيرة من القهوة.
- ستة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة لتقشير اليدين والرجلين
- أحضري طبق نظيف وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من السكر مع خمسة ملاعق كبيرة من القهوة وعليكي بتقليب هذين المكونين ببعضهما.
- بعد تقليب القهوة والسكر عليكي بوضع ستة ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وعليكي بتقليب هذه المكونات ببعضها حتى يصبح ذات قوام كثيف.
- بعد الحصول على ذلك القوام الكثيف قومي بوضع هذه الوصفة على منطقة اليدين والرجلين مع العلم أنه أثناء وضع هذه الوصفة قومي بفركها جيدا لمدة عشرة دقائق وبعد الفرك الجيد عليكي بوضع وترك هذه الوصفة على اليدين والرجلين لمدة ساعة واحدة.
- بعد مرور ساعة من وضع هذه الوصفة عليكي بفركها أولا ثم قومي بغسل اليدين والرجلين بالماء البارد ثم عليكي بتنشيفها وإستخدمي بعد ذلك المرطب المناسب لنوع جلدك.
- بعد وضع هذا المرطب سوف تتمتعين بجسم ناعم وجميل وأيدي ناعمة وأرجل كالحرير لذلك علينا بإستخدام هذا المقشر الطبيعي للتمتع بهذه النتيجة الجبارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة جبارة لتبييض وتقشير اليدين والرجلين وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة من أول دقيقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.