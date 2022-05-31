وصفة جبارة لتبييض وتقشير اليدين والرجلين وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة من أول دقيقة

بملعقتان كبيرتان من السكر مع ملعقتان كبيرتان من القهوة وعصير الليمون عليكي بالتمتع بجسم وبشرة خالية تماما من الجلد الميت المتراكم في هذه الأماكن، حيث من المعروف عادة أن الجسم والبشرة بمرور الوقت نلاحظ تراكم الجلد الميت والقشور عليها ويرجع السبب في ذلك إلى إستخدام بعض المنتجات أو نتيجة لعدم العناية والإهتمام بالبشرة او الجسم حيث يجب علينا بالإهتمام بالجسم والبشرة والمحافظة عليهما ويجب علينا ضرورة النظافة والعناية به حتى يظهر بأفضل شكل ممكن، وللتخلص من القشور والجلد الميت نهائيا يقومون هؤلاء الفتيات بإستخدام المقشرات التي تعمل على إزالة الجلد الميت وكذلك تعتبر كل هذه المقشرات غالية الثمن بالإضافة إلى أنها تعمل على حدوث إلتهاب شديد بالجلد وتجعله يظهر بشكل غير مقبول، وتوجد العديد من المقشرات الطبيعية التي يمكننا إستخدامها وعلينا بتحضيرها في المنزل.

مكونات عمل وصفة لتقشير اليدين والرجلين

خمسة ملاعق كبيرة من السكر.

خمسة ملاعق كبيرة من القهوة.

ستة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة لتقشير اليدين والرجلين