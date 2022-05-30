هوت تشوكليت المشروب المفضل للجميع سواء كبار او صغيرين، وبنحب نشربه ونستمتع بطعمه اللذيذ سواء في ليلة شتاء باردة ا وفي ليلة صيفية كده كلها هواء في سهرة حلوة مع أصحابنا، وعلى بساطته لكنه مشروب ممكن يكون صعب تحضيره بقوام مظبوط وكعم كريمي زي اللي بندوقه في المطاعم والكافيهات، بس احنا بعد ما تقري المقال ده هنخليكي تعمليه زي المحترفين، اعرفي ازاي تعملي كريمي هوت تشوكليت Gourmet Hot Chocolate زي الكافيهات في 3 خطوات بس.. Gourmet Hot Chocolate زي الكافيهات في 3 خطوات بس.. ازاي تعملي كريمي هوت تشوكليت المكونات اللي هتحتاجيها لتحضير كريمي هوت تشوكليت كوباية وربع حليب كامل الدسم (حوالي 360 مل) نصف كوب كريمة ثقيلة (حوالي 120 مل) 2 ملاعق كبيرة سكر بودرة ، أو حسب الرغبة نصف ملعقة صغيرة مسحوق إسبريسو “أو أي قهوة سريعة التحضير” حوالي 200 رام شوكولاتة غامقة كريمة مخفوقة للتقديم طريقة التحضير في حلة حجمها متوسط على نار متوسطة ، اضربي الحليب كامل الدسم والقشطة الثقيلة “الـheavy cream” والسكر البودرة ومسحوق الإسبريسو “أو النسكافيه” مع بعض وافضلي قلبي لحد ما كل المكونات تمتزج كويس وتذوب في بعض، ويسخنوا سوا كويس. اول ما تبدأ تظهر فقاعات صغيرة حول الحواف ويبدأ يطلع من المزيج ده بخار هدي النار خالص واستمري في التقليب بهدوء، ماتخليش المزيج يغلي. استمري في التقليب على نار هادية وضيفي الشوكولاتة القطع واستمري لحد ما تذوب تماما، وبعد تمام الذوبان صبي الخليط في المجات وزينيه بالكريمة او المارشميلو حسب الرغبة.

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