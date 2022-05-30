نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برجر المطاعم الشهيرة.. طريقة عمل البرجر على أصوله بمقادير مظبوطة وبطعم أحلي من الجاهز في المقال التالي
طريقة عمل برجر المطاعم الشهيرة على أصوله البرجر من الوجبات الجاهزة السريعة والتي يتم تحضيرها بسرعة كبيرة، حيث يتم البرجر من لحمة مفرومة وبعض المكونات الأخرى، ولكن للأسف الشديد أصبحت عمليات الغش موجودة في جميع الأسواق وعلى وجه الخصوص في اللحمة المفرومة، ولذلك قامت الكثير من النساء بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة طريقة سهلة لتحضير البرجر في البيت، وعدم الحاجة لشرائه من الخارج مرة أخرى، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.
مكونات تحضير البرجر في البيت مثل المطاعم المشهورة
البرجر يتميز بطعمه الرائع والمميز مما جعل الكبير والصغير يحبونه بل يعشقونه، مع العلم أنه يوجد نوعين من البرجر واحد برجر مكون من اللحم، والآخر مكون من الفراخ، ولكن باقي المكونات واحدة، مع العلم أن طريقة تحضيره سهلة جدا، وتستطيع أي ربة منزل تحضيره في البيت، وتتلخص مكونات البرجر في:
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- عدد 2 بصلة كبيرة مبشورة.
- ملعقة كبيرة من بهارات البرجر اللذيذة.
- كمية قليلة من الحبهان البودرة.
- ربع ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة من الملح.
- القليل من الفلفل الأسود.
- ربع كوب من الفول الصويا.
طريقة تحضير البرجر المطاعم الشهيرة في البيت
لا تقول أن المكونات كثيرة ولا أستطيع تحضيره في المنزل، ولكن نحن نقول لكِ أن جميع المكونات موجودة في المطبخ، مثلها مثل تحضير أي وجبة أخرى، وإليكم خطوات التحضير:
- إذا كانت اللحمة قطع يجب فرمها أكثر من مرة لكي تصبح ناعمة تماما.
- يتم وضع فول الصويا عليها ويتم التقليب.
- يتم وضع جميع التوابل السابق ذكرها على اللحم.
- وبعد يتم التقليب حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.
- يجب ترك لمدة نصف ساعة قبل التشكيل.
- يجب تقسيم العجين إلى قطع متساوية في حجم البرتقال.
- يجب فردها قليلا.
- نضع طاسة تيفال على النار، ويجب دهنها بالقليل من الزيت.
- ونتركها حتى تسخن، وبعد ذلك البرجر فيها.
- يجب تقليب البرجر على الجانب الآخر عندما يحمر الجانب الأول.
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