نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نمو الشعر في اسبوع خلطة القرنفل السحرية لانبات الشعر وملئ الفراغات في اسبوع واحد لن تصدقين النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المشكلات التي تواجه كل انثي وفتاه هي تساقط الشعر والذي ياتي عن طريق اما عامل وراثي او سوء استخدام لمواد تنظيف للشعر تؤدي الي تساقطه كما يعاني الكثير من فراغات الشعر والذي يعتبر اساسها تساقط الشعر المتكرر والذي يتخطى 500 شعره اثناء التسريح او ظهور فراغات فجاه وبدون مقدمات كم ان غسل الشعر المتكرر وبدون اسباب يؤدي الي التساقط الكثير من الشعر لذا نقدم طريقة طبيعية ومضمونه جدا وهي خلطة زيت القرنفل الطبيعية والتي تعمل على تعزيز نمو الشعر وملئ فراغات الشعر المتساقط والذي يعد زيت القرنفل يساعد في تحفيز فروة الشعر على النمو ويعمل على تكثيف الشعر وزيادة عدد الشعر و معالجة التساقط

خلطة القرنفل لانبات الشعر وملئ الفراغات في اسبوع

مكونات خلطة القرنفل لنمو الشعر وملئ الفراغات:

ملعقتين من عصير الدرة

ملعقة من زيت القرنفل

ملعقة خل تفاح

طريقة تحضير واستعمال خلطة القرنفل لملئ فراغات الشعر ووقف التساقط :

قومي بمزج جميع المكونات السابقه لصنع خليط سهل الفرد ، ثم قومي بوضع كميه قليلة على فروة الشعر مع التدليك حتى يتغلغل الخليط داخل فروة الرأس ويترك مدة نصف ساعة حتى يتشرب الخليط ، ثم قومي بغسل الشعر جيدا بالشامبو الخاص بك ، ثم قومي بتكرير هذه الخلطة على شعرك مرة واحدة اسبوعيا وسوف تحصلين على النتيجة المطلوبة خلال اسبوع

خلطة البصل لانبات الشعر وملئ الفراغات

مكونات خلطة البصل وحبة البركة لانبات الشعر :

ملعقتين من حبة البركة

حبة من البصل الصغيرة

كوب ماء دافئ

طريقة تحضير خلطة البصل لانبات الشعر :

نقوم بتقطيع البصل ومن ثم ضعي الماء وحبة البركة في وعاء النار مدة خمس دقائق حتى يتفاعل البصل وحبة البركة مع الماء ثم انتظري حتى يبرد ومن ثم تقوم بتصفيته ، ثم نقوم بسكب الخليط في بخاخ لاستعمالها على الشعر مباشرة مع التدليك اتركي الخليط ساعة ثم قومي بغسل الشعر بالماء والشامبو الخاص بك ، ثم تكرر هذه الخلطة مرتان في الاسبوع وسوف تلاحظي النتيجة من ثاني استعمال انبات الشعر وسد الفراغات ، استخدمي هذه الخلطه قبل الاستحمام .