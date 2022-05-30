نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فاهيتا الفراخ في المنزل أحلي من المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أشهر الأطباق في العالم طبق فاهيتا الفراخ، حيث يتميز بنكهته المميزة، كما يتميز بأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، حيث يتم إضافة الخضار إليه مثل الفلفل الألوان، البصل، بالإضافة إلى مكوناته السهلة والبسيطة وهذا جعله من الوصفات سهلة التحضير، سوف نوضح لكم طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال هذا المقال

طريقة عمل فاهيتا الفراخ في المنزل

فاهيتا الفراخ من الوصفات التي تتميز بنكهتها وطعمها اللذيذ، ويمكن تحضيرها بالطريقة التالية:

المكونات المطلوبة

صدور دجاج بدون جلد أو عظم.

حبة من البصل المقطع إلى شرائح.

كوب من الفلفل الألوان، المقطع إلى شرائح.

قرن فلفل حار.

ملح، فلفل أسود.

زيت نباتي.

فصان من الثوم المفروم.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

شطة.

كمون.

بابريكا.

طريقة تحضير فاهيتا الفراخ في المنزل

يمكن تحضير هذه الوصفة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قومي بتقطيع صدور الدجاج إلى شرائح رفيعة واتركيها جانبا. أحضري مقلاة وضعي بها ملعقتين من الزيت، ثم أضيفي شرائح البصل واتركيها حتى تذبل، ثم أضيفي الثوم المهروس. أضيفي شرائح الفراخ وحركي المكونات جيدا. في الخطوة التالية قومي بإضافة الملح والفلفل الأسود، البابريكا الشطة، الكمون، الليمون. اتركي المكونات على النار حتى تنضج. قومي بإضافة شرائح الفلفل الألوان مع تحريك المكونات حتى تمتزج مع بعضها البعض. اتركي الخليط على النار لمدة 5 دقائق. بذلك أصبحت فاهيتا الفراخ جاهزة، كما يمكنك تقديمها بجانب خبز التورتيلا والسلطة الخضراء، المايونيز، الكاتشب.

طريقة عمل فاهيتا الدجاج مثل المطاعم

فاهيتا الدجاج من الوصفات المكسيكية التي يمكن تقديمها كوجبة رئيسية، وهي تشبه إلى حد ما الشاورما ويمكن تحضيرها بالطريقة التالية:

المكونات المطلوبة

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة إلى شرائح.

كوب من شرائح الفلفل الألوان.

2 حبة من البصل مقطع إلى شرائح.

عصير ليمون.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملح، فلفل أسود.

ثوم مهروس.

هيل مطحون.

نصف ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

زيت زيتون.

طريقة التحضير