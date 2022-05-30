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عمر شويل - جدة وصفة القهوة لتحفيز نمو الشعر ومنع التساقط وتكثيفه بسرعة رهيبة في شهر،تعاني العديد من النساء من مشكلة عدم نمو الشعر بشكل سليم مما تلجأ لاستخدام منتجات تكثيف الشعر ومنع تساقطه، إلا أنها تحتوي علي مواد كيميائية ضارة علي الشعر وكذلك تمنع نمو البصيلات في فروة الرأس، ولكن يمكنك استعمال مواد طبيعية ونتائجها سريعة المفعول ومنها القهوة حيث أصبح عدد كبير من مستحضرات التجميل الخاصة بالشعر تحتوى على مادة الكافيين التي تستخلص من نبات القهوة بسبب فوائدها، وذلك لأن القهوة تحتوي على الكافيين الذي يفيد الشعر والبشرة بشكل عام، لذلك تستخدم في الماسكات للشعر.

وصفة القهوة لتكثيف وتحفيز نمو الشعر والحد من تساقطه في وقت قياسي

يعد تكثيف الشعر من أهم الأشياء التي ترغب بها الكثير من الفتيات وذلك لأن الشعر هو تاج الرأس.

ولكن يتطلب هذا الأمر وقت طويل حتي تحصلين علي النتيجة المطلوبة كما أن منتجات الشعر لها آثار جانبية علي الشعر فيما بعد.

ولذلك سوف أقدم لكم وصفة القهوة لتحفيز نمو الشعر وتقليل التساقط في وقت قصير.

وصفة طبيعية للشعر باستخدام القهوة

يمكن استخدام القهوة بشكل مباشر فوق الشعر حتى يتم الاستفادة من فوائدها،والتي تعمل علي منع تساقط الشعر ويمكن خلطها مع مكونات أخرى ومن تلك الوصفات ما يلي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان الحجم من أي زيت ناقل سواء كان زيت الزيتون أو اللوز أو زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

قناع الشعر.

طريقة التحضير

نضع كمية القهوة مع العسل بالإضافة إلى الزيت الناقل في وعاء ويتم خلطهم بشكل جيد.

ثم نقوم بتوزيع المزيج في كافة أنحاء الشعر وعلى فروة الرأس من خلال استخدام فرشاة.

وبعد ذلك نضع القناع البلاستيكي الخاص بالشعر لمدة تصل إلى 20 دقيقة.

ثم نغسل الشعر بشكل جيد باستخدام المياه والشامبو والتأكد من عدم وجود أي رواسب من الخليط بالشعر.

فوائد القهوة للشعر

القهوة هي نبات يحتوي على عدة عناصر غذائية وكذلك فيتامينات هامة للشعر، فهي تساعد على تحسين فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر، ومن فوائد القهوة ما يلي: