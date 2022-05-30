القرص الطرية الفلاحي بقوام هش جدًا كالقطن وبأبسط الطرق

القرص الطرية الفلاحي ، تعبر من المخبوزات الهشة الجميلة التي تمتاز بقوام خفيفة وهش جداً من الداخل يتم تحضيرها باستخدام اللبن الرائب، الذي يعطي لها قوام طري جداً وخفيف مكوناتها سهلة جداً وبسيطة وغير مكلفة، وتعد هي من أفضل أنواع المخبوزات التي تقدم مع الشاي وخاصة في فصل الشتاء كما أنها من المخبوزات التي تمتاز برائحة شهية ورائعة، يمكن تقديمها بعدة أشكال فمنها السادة والمحشية ويتم تقديمها بأكثر من حشوة منها التمر أو الجبن حسب الرغبة والذوق، فهي مخبوزات هشة وجميلة ومناسب لوجبة الإفطار وجميع الأوقات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل القرص الطرية الفلاحي

تتكون القرص من مكونات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:ـ

3 أكواب ونصف من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة خميرة.

نصف كوب من الحليب الرائب الدافئ.

2 ملعقة كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

ملعقة كبيرة قشطة.

كوب إلا ربع من الماء.

ربع كوب سكر.

طريقة التحضير

يتم عمل القرص الطرية الفلاحي بخطوات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بإضافة الماء الدافئ ثم نضيف السكر ونقلب حتي يذوب السكر، ثم نضيف الخميرة ونترك الوعاء جانباً حتي يتفاعل قليلاً. ثم نقوم بخلط الدقيق مع الملح ونقلب المكونات جيداً، ثم نضيف الدقيق إلي وعاء الخميرة ونقلب المكونات بالملعقة. نضيف خليط الحليب تدريجياً ونبدأ بعجن المكونات باليد حتي تتجمع لدينا عجينة. نضيف إليها الزيت والسمنة ونعجن ثم نضيف القشطة ونستمر في عجن المكونات جيداً، حتي تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة وغير لاصقة. نترك العجينة في وعاء وتغطى جيداً ثم تترك حتي تختمر وتتضاعف بالحجم.

طريقة تشعيل عجينة القرص

نقوم بجمع العجينة باليد ثم تقطع إلي كرات صغيرة ومتساوية في الحجم. ثم نغطى الكرات جيداً ثم تترك لكي ترتاح لمدة ربع ساعة ثم نجهز صواني خبز مبطنة بورق زبدة أو مدهونة بالزيت. نفرد كل كرة باليد أو باستخدام النشابة حتي تصبح بسمك متوسط. ثم ترص القرص داخل صواني الخبز مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى. ثم تغطى وتترك لكي تختمر مرة أخرى ويزيد حجمها، ثم تدخل فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 190 درجة مئوية. تترك حوالي مدة عشر دقائق أو تترك حتي تحصل على اللون الذهبي من أعلى ومن أسفل. نخرجها من الفرن ثم تغطى قليلاً ثم تقدم بألف هنا وشفا.

نصائح عند عمل القرص الطرية