يغنيك عن حقن الأنسولين .. الغذاء البسيط والمهمل يخفض نسبة السكر في الدم فورا ويحفز إفراز هرمون الأنسولين و يساعد على انقاص الوزن

يصاب العديد من الأشخاص بمرض السكري في الدم بنوعيه ويضطرون إلى أخذ الأنسولين بصفة مستمرة، ولكن علماء التغذية وجودا البديل الصحي لذلك وهو حبوب الدخن التي تساهم بصورة كبيرة في مقاومة الانسولين في الجسم من خلال اضافته في النظام الغذائي الخاص بالمريض، ومن خلال المقال التالي نعرض لكم فوائده بشيء من التفصيل، كما يمكن عرض بعض طرق الاستخدام الخاصة بتناوله للحصول على فائدته كاملة.

استخدام حبوب الدخن

يتم استخدام الحبوب كسائر الأنواع مثل القمح والشوفان انا بصورتها الصحيحة او بصورتها المطحونة.

في صناعة الخبز.

صناعة الحساء.

الوجبات الخفيفة

العصيدة.

فوائد حبوب الدخن

حبوب الدخن من الحبوب عالية القيمة، وفوائدها متعددة، لتكون: