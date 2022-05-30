نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يغنيك عن حقن الأنسولين .. الغذاء البسيط والمهمل يخفض نسبة السكر في الدم فورا ويحفز إفراز هرمون الأنسولين و يساعد على انقاص الوزن في المقال التالي
يصاب العديد من الأشخاص بمرض السكري في الدم بنوعيه ويضطرون إلى أخذ الأنسولين بصفة مستمرة، ولكن علماء التغذية وجودا البديل الصحي لذلك وهو حبوب الدخن التي تساهم بصورة كبيرة في مقاومة الانسولين في الجسم من خلال اضافته في النظام الغذائي الخاص بالمريض، ومن خلال المقال التالي نعرض لكم فوائده بشيء من التفصيل، كما يمكن عرض بعض طرق الاستخدام الخاصة بتناوله للحصول على فائدته كاملة.
استخدام حبوب الدخن
يتم استخدام الحبوب كسائر الأنواع مثل القمح والشوفان انا بصورتها الصحيحة او بصورتها المطحونة.
- في صناعة الخبز.
- صناعة الحساء.
- الوجبات الخفيفة
- العصيدة.
فوائد حبوب الدخن
حبوب الدخن من الحبوب عالية القيمة، وفوائدها متعددة، لتكون:
- نبات الدخن من الحبوب الكاملة التي تدعم صحة الإنسان، وبالتالي يجب تناولها بصورة دائمة من أجل الحفاظ على صحة الجسم فهي غنية بالماغنسيوم الضروري لخفض نسب ضغط الدم.
- احتوائه على معدن البوتاسيوم يعمل على تحسين الدورة الدموية في الجسم وبالتالي يقوم بالحفاظ على صحة الشرايين والأوعية الدموية.
- نسب الألياف الغذائية الموجودة في النبات تساعد في تثبيط نسبة الكوليسترول في الدم.
- احتوائها على كميات كبيرة من المغنسيوم يساهم في خفض نسبة السكر في الدم خاصة لمرضى النوع الثاني منه.
- يعمل على تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم بصورة ممتازة.
- كما أنه له خصائصه المليئة بمضادات الاكسدة ساعدت الكلى والكبد على التخلص من السموم التي تدخل الجسم.
- حيث أنه من المعروف عنه أنه له مساهماته الفعالة في تقليل حدة أعراض مرض الربو، فقد اثبتت دراسة حديثة قدرة النبات على تخفيف أعراض الربو على الأطفال المصابين به.
- كما أنه يعد بديل رائع لمن يعانون من حساسية القمح طحين الخبز العادي.
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