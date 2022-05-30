كيكة البسكويت الباردة بدون بيض وبدون فرن بطعم رائع ولذيذ

كيكة البسكويت الباردة ، من ألذ أنواع الكيك الذي يمكن تقديمه بالمنزل سهلة وسريعة جداً لا تحتاج إلي الفرن، كما أنه تقدم بمكونات سهلة جداً، فهي عبارة عن ثلاثة طبقات طبقة من البسكويت وطبقة من خليط الشوكولاتة وطبقة من خليط القهوة، وهي من أنواع الكيك البارد الذي لا يحتاج إلي الفرن في تسويته، مناسبة جداً للضيوف والعديد من المناسبات مثل الحفلات وأعياد الميلاد يتم تحضيرها بطريقة بسيطة، كما أنها تمتاز بشكل رائع وجميل وتعتبر مناسبة جداً للأطفال، لأنها تمتاز بطعم رائع وشهي جداً فهو خليط ما بين الشوكولاتة والقهو ة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالمنزل.

مكونات عمل كيكة البسكويت الباردة

تتكون الكيكة من مكونات سهلة وهي كما يلي:ـ

250 جرام من قطع بسكويت الشاي.

للطبقة الأولى

نصف لتر من الحليب.

3 ملاعق كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

5 قطع من الشوكولاتة البني.

للطبقة الثانية

2 كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من النشا أو الدقيق الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

للتزين

شوكولاتة مبشورة.

طريقة التحضير

نحضر أولاً قالب مستطيل الشكل ومتوسط الحجم نقوم برص طبقة من قطع البسكويت به. ثم نقوم برص طبقة أخرى فوقها من قطع البسكويت. بعد ذلك نقوم بتحضير خليط الطبقة الأولى نحضر وعاء ونضع به الحليب ثم نضيف السكر ونمزج المكونات جيداً. ثم نضيف ملعقتين من الكاكاو وملعقتين من النشا ونقلب المكونات جيداً حتي تذوب تماماً. نضع الخليط على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتي نحصل على قوام ثقيل للخليط. نرفع الوعاء عن النار ونتركه يهدئ قليلاً ثم نضيف إليه قطع الشوكولاتة الغامقة ونقلب حتي تذوب، ثم يسكب فوق طبقات البسكويت السابقة في القالب. ثم ندخل القالب الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتي يتماسك جيداً.

طريقة تحضير الطبقة الثانية