بديل الكيراتين.. بملعقة خميرة افردي شعرك الخشن والمجعد خلال 10 دقائق سيصبح ناعم حريري مثل الهنديات

بدأت الكثير من النساء بالاهتمام بنفسها والذهاب إلى الكوافير لعمل كيراتين لفرد الشعر المجعد، ولكن بعد غلاء الأسعار لجميع منتجات الشعر والبشرة، أصبح كيراتين سعره مرتفع جدا، ولا تستطيع ربة المنزل عمل ذلك، وعلى وجه الخصوص إذا كانت لديها أطفال، ولكن نحن نقول لجميع النساء لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم وصفة كيراتين طبيعية خالية من أي مواد كيميائية تضر الشعر، كما أنها على قد الايد، وغير مكلفة على الإطلاق، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة لمعرفة المزيد، ابقوا معنا.

مكونات كيراتين الطبيعي في البيت لفرد الشعر

الشعر المجعد مشكلة يعاني منها الكثير من الأشخاص، ويرجع سبب ذلك إلى كثرة عمل الاستشوار والمكواة الشعر، وعلى وجه الخصوص في والأعياد والمناسبات العامة، أو كثرة استخدام صبغات الشعر المختلفة، ومن الممكن أن يكون الشعر المجعد من العوامل الوراثية من أحد الأبوين أو الأجداد، كل هذه أسباب تؤدي إلى تجعد الشعر وتسبب له مشاكل كثيرة، ولكن نحن دائما معنا الحل الصحي والمناسب للقضاء على كل هذه المشاكل، وتتلخص مكونات الكيراتين في:

ملعقتين من زيت الخروع.

ملعقة ونصف من جل الصبار.

ملعقتين من العسل الأبيض.

ثلاث ملاعق من بذور الكتان.

القليل من عصير الليمون.

بملعقة خميرة

القليل من الماء على حسب الوصفة.

طريقة تحضير وصفة الكيراتين للشعر المجعد

كل أم تريد شعر بنتها طويل وناعم كالحرير، لأن الطفلة التي تمتلك الشعر المجعد تتعرض للتنمر من قبل الكثير حتى أقربها، والأطفال في نفس سنها في الشوارع، ولكن وداعا للشعر المجعد، وأهلا بالشعر الناعم كالحرير، والآن سنبدأ بشرح خطوات تحضير واستخدام وصفة الكيراتين: