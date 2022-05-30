بسرعة الصاروخ.. تنظيف البط والفراخ من الزفارة والريش الصغير بمكون سحري خطير هتبقي زي القشطة

سوتبر عملية تنظيف الفراخ و البط البلدي صعبة جدا على معظم النساء، لأنهم يكونوا لديهم ريش صغير تحت الجلد، يجعل جلد البط أسود، وليس من السهل التخلص منه، فقامت الكثير من النساء بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة طريقة تنظيف الفراخ والبط من الزفارة والسواد، وها بالفعل نحن نقدم لها الحل السحري للتخلص من كل هذه المشاكل، ولن تذهبي إلى محلات تنظيف الفراج مرة أخرى، أنتِ بنفسك ستفعلين ذلك، ك ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، لمعرفة الطريقة الصحيحة لتنظيف الفراخ والبط بكل سهولة، ابقوا معنا، وتابعونا.

طريقة تنظيف الفراخ والبط والتخلص من الزفارة

لا يوجد أحلى من طعم الفراخ والبط، وبالأخص إذا كانوا تم تربيتهم في البيت، تكون اللحمة جميلة ومفيدة جدا، ولكن الشئ الوحيد الذي يجعل جميع النساء لشراء الفراخ والبط هو التنظيف، ولكن بعد تجربة هذه الطريقة لن تستغني عن شراء الفراخ والبط مرة أخرى، وإليكم خطوات التنظيف:

نضع وعاء به كمية مناسبة من الماء.

نتركها حتى تمام الغليان.

نضع البط فيها لمدة دقيقة واحدة.

يتم إزالة الريش الكبير بكل سهولة.

بعد ذلك يتم البط على النار ويجب ترك مسافة عشرة سم من ارتفاع النار، بهذه الطريقة سوف نتخلص من الريش الصغير.

يتم وضع كمية مناسبة من الدقيق على كمية قليلة من الملح ويتم فرك البط والفراخ بها.

بعد ذلك يجب تقطيع الفراخ والبط على حسب الحاجة.

يتم وضعها في محلول مكون من عصير الليمون وملعقة من السكر وملعقة من الخل.

تترك قطع الفراخ والبط لمدة ساعتين في هذا المحلول.

بعد ذلك يتم طهيها مباشرة.

فوائد تناول الفراخ والبط