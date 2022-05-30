طرق سد الشهية ستتوقف عن تناول الطعام عند وقت اللزوم

يبحث الأشخاص المصابون بالسمنة عن طرق سد الشهية، حتى تمنعهم من الشعور بالجوع من أجل التخلص من الوزن الزائد، ويمكن عمل ذلك من خلال تناول مكملات غذائية، لكن تلك الحبوب من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي على الصحة، لذا يوجد العديد من الطرق الطبيعية التي تساعدك على حل تلك المشكلة دون أي مخاطر سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

طرق سد الشهية

هناك العديد من الطرق الطبيعية التي تعمل على كبح الشهية سوف نوضحها لكن من خلال السطور التالية:

تناول الماء قبل تناول الوجبات الرئيسية

تناول كوب من الماء قبل تناول الوجبة هذا يقلل لديك الشعور بالجوع، وذلك وفقا للعديد من الدراسات التي أجريت بخصوص هذا الشأن.

تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتينات

يمكن استبدال الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات بتلك التي تحتوي على البروتينات، مثل البيض، الزبادي، البقوليات، كما يمكن الحصول على الدهون الصحية من مصادر طبيعية مثل الأفوكادو، المكسرات، زيت الزيتون.

تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف

الألياف ليست مثل الأطعمة الأخرى التي تتحلل بسرعة، لكنها تبقى في الجسم لفترة طويلة، وهذا يجعلك تشعر بالشبع لمدة أطول.

ممارسة التمارين الرياضية قبل تناول الطعام

هناك العديد من الدراسات التي تفيد بأن ممارسة الرياضة قبل تناول الوجبة يعمل على تثبيط الشهية، وذلك من خلل زيادة هرمون الشبع PPY و GLP-1 وانخفاض هرمون الجوع وهو الجريلين.

مشروبات لسد الشهية

هناك العديد من المشروبات التي تساعد على سد الشهية لتجنب الإفراط في تناول الطعام ومن بينها ما يلي:

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة، والمركبات التي تعمل على حرق الدهون من خلال تثبيط الشهية، كما يحتوي على مركب الكاتيكين، الذي يساعد على زيادة عملية التمثيل الغذائي.

الحلبة

تحتوي الحلبة على الألياف الغير قابلة للذوبان التي تعمل على الحد من امتصاص الدهون والكربوهيدرات في الجسم، وهذا يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، يمكن تناول كوب من الحلبة مرتين يوميا.

الزنجبيل