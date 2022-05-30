وصفة تفتيح وتبييض البشرة بمكون بسيط لتبدين أصغر من سنك ب10 سنوات لن تصدقي النتائج جربيها دلوقتي

ماسك القرنفل المطحون لتفتيح وتبييض البشرة حلم كل فتاة أن تصبح بشرتها جميلة وبيضاء ونضرة بدون أن تقوم بوضع المكياج على البشرة وبالتالي تحاول على البحث عن أفضل المكونات الطبيعية التي تساعدها على تفتيح وتبييض البشرة بشكل آمن بدون أن تتسبب في حدوث أي آثار سلبية على البشرة عند استخدامها وبالتالي يعتبر القرنفل المطحون من أفضل المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح تبييض البشرة بشكل سريع للغاية وله العديد من الفوائد، لهذا سوف نوضح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني الخطوات المطلوبة لكي تتمكني من تجهيز القرنفل المطحون لتفتيح وتبييض البشرة.

وصفة تفتيح وتبييض البشرة بالقرنفل

في الفترة الأخيرة اشتهر كثيراً استخدام القرنفل لتفتيح وتبييض البشرة بشكل آمن بفضل احتواء على بعض المركبات الفعالة التي تدخل في علاج حب الشباب والبثور وتطهير البشرة خاصة أنه يحتوي على مضادات للأكسدة وبعد العناصر والمركبات التي تحافظ على صحة الجلد بشكل فعال.

يتم تجهيز ملعقة من شمع العسل مع ملعقة من القرنفل المطحون والزبدة السائلة وتقلب المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة تماما. في الخطوة التالية يتم توزيع هذا الماسك على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم يتم شطفه بالماء الفاتر ثم يتم وضع ماء الورد في مكعبات وتمريرها على البشرة ثلاث مرات أسبوعيا تساعد بشكل فعال على تفتيح البشرة بشكل آمن خاصة الأشخاص الذين يعانون من جفاف البشرة بشكل دائم كما يساعد في تسمين الوجه.

تفتيح وتبييض البشرة بالقرنفل وزيت الجوجوبا

يتم تجهيز نصف ملعقة كبيرة من القرنفل الناعم وأضافت عليه ملعقة من زيت الجوجوبا ونصف ملعقة من زيت جوز الهند وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

ثم يتم وضعها على البشرة ويتم وضعها على الوجه بشكل يومي لمدة 10 دقائق قبل الذهاب إلى النوم لمنع ظهور حب الشباب والمحافظة على صحة ونضارة البشرة كما يساعد في تفتيح وتبييض البشرة.

طريقة تقشير البشرة بالقرنفل

يمكن استخدام القرنفل في تقشير البشرة حيث يحتوي على بعض المواد الفعالة التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من الجلد الميت ولكن يجب التأكد من عدم وجود حساسية من مادة القرنفل لتجنب حدوث احمرار لهذه البشرة حيث يتم تجهيز القرنفل ومستخلصات زيوت ووضع على البشرة مرة واحدة أسبوعيا لتقشير البشرة والتخلص من الأوساخ والخلايا الميتة.