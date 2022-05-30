نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيطول شعرك للركب.. خليط سري ضعيه في الشامبو هيطول ويكثف وينعم الشعر من اول استعمال نتيجة سحريه في المقال التالي

إليكم أقوى مكونات طبيعية لتنعيم وتطويل الشعر والتي يمكنكم وضعها على الشامبو أو بعده حتى تحمي شعرك من الجفاف الذي قد يسببه الشامبو لشعرك، فكثرة غسل الشعر بالشامبو يجعل الشعر جاف جدًا وأكثر هيشانًا ويمكنك إضافة بعض المكونات الطبيعية حتى تجعل الشعر رطبًا بعد غسله بالماء والشامبو، والشعر قد يتأذى من بعض الطرق التي نعتقد أنها تساهم في إصلاحه وترميمه، ويمكنكم اتباع وصفة من هذه الوصفات لجعل شعرك أكثر نعومة وأقل تجاعيد. مكونات طبيعية لتنعيم الشعر ضعيها في الشامبو مكونات الوصفة:- كوبان صغيران من حليب جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

أربع ملاعق صغيرة من العسل الأبيض.

عصير ليمون طبيعي.

زيت اللافندر أو أي زيت عطري. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بخلط كل من الزيوت والمكونات السابقة في وعاء مناسب وقلبيهم بشكل جيد بحيث يتجانسوا تمامًا.

يمكنك خفق المكونات بواسطة الخفاقة المنزلية التي تستخدم لخفق البيض بحيث يصبح الخليط أكثر تجانسًا.

قومي بصّب الخليط في علبة شامبو بها كميه من الشامبو الخاص بكي وثم قومي بوضع الخليط فيها وأغلقيها جيدًا.

عند الاستحمام قومي باستخدام هذه الوصفة الطبيعية بعد أن تقومي بتبليل شعرك ويجب تدليك فروة رأسك بالشامبو لعدة دقائق.

بعد ذلك قومي بشطف شعرك بالماء الدافئ ويمكنك استخدام الشامبو مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع. خليط سري يطول شعرك للركب ضعيه على الشامبو الصبار من أهم مغذيات الشعر والمساعد الجيد والعنصر الفعال في تقوية الشعر وتغذية بصيلاته.

لذلك كل ما عليك اضافه ملعقتين من خليط الصبار الطبيعي لِزجاجة الشامبو الخاص بك مع الرج جيدًا.

حتى تتداخل المكونات والحصول على نتيجة فعالة وهذا يساعد في تطويل الشعر وتنعيمه.

ممكن اضافة بعض قطرات من زيت الخروع لزيادة تغذية الشعر ويمكنك الاكتفاء بالصبار وستلاحظين الفرق سريعا. وصفة النشا وبياض البيض لتنعيم الشعر مكونات الوصفة:- بياض بيضة.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة ومثلهما من العسل الأبيض.

زيت زيتون بمقدار ملعقة ونصف كبيرة.

رشة فانيلا. طريقة عمل الوصفة:- قومي بخلط المكونات مع بعضها في الخلاط الكهربائي حتى تتجانس تمامًا وتصبح بدون أي تكتلات.

ضعي على الخليط معلقه من الشامبووبللي شعرك قليلًا ثم ابدئي في وضع الخليط على شعرك من أول الجذور حتى الأطراف مع التدليك الجيد واتركيه لمدة ساعة على الأقل على شعرك.

اشطفي شعرك بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو ويمكنك استخدام بلسم خالي من الكبريت واتبعي هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع وخاصة قبل الاستحمام. عمر شويل - جدة هيطول شعرك للركب.. خليط سري ضعيه في الشامبو هيطول ويكثف وينعم الشعر من اول استعمال نتيجة سحريه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيطول شعرك للركب.. خليط سري ضعيه في الشامبو هيطول ويكثف وينعم الشعر من اول استعمال نتيجة سحريه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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