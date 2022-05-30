نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليزي كيك أسهل وأسرع حلى سريع اقتصادي بدون فرن و بدون شوكولاتة في 10 دقائق في المقال التالي

ليزي كيك البسكويت احلى حلى سريع واقتصادي، من أكثر الأشياء التي يعشق الجميع تناولها هي الحلويات السريعة والخفيفة، وهناك وصفات وطرق كثيرة جدًا للحلويات، ولكن نشتاق دائماً تناول بعض من الحلويات الخفيفة ومن أحلى وأطعم الحلويات التي ظهرت جديدً في عالم الحلويات هي ليزي كيك البسكويت فهي الحلوي لا تحتاج إلى خطوات كثيرة في تحضيرها، كما أن جميع مكونات هذه الحلوى متواجدة في جميع المنازل ومكونات اقتصادية جدًا بدون شوكولاتة، وسنقدم لكم طريقة تحضير أحلى وأطعم حلوى سريعة باردة يمكنك تحضيرها لأفراد أسرتك في فصل الصيف تعجب جميع أفراد أسرتك. مقادير ليزي كيك 2 علبة بسكويت سادة أو ما يعادل 200 جرام بسكويت سادة.

كوب الا ربع حليب.

نصف كوب سكر.

3 ملعقة طعام زبدة.

نصف كوب كاكاو خام.

3 معالق كبيرة كريم شانتية.

نصف ملعقة صغيرة نسكافية اي قهوة سريعة الذوبان(اختياري). طريقة تحضير ليزي كيك في البداية نأتي بوعاء كبير وعميق ونقوم بوضع كوب الا ربع من الحليب ثم نضيف نصف كوب من السكر.

بعد ذلك نقوم بضرب الحليب مع السكر بالمضرب الكهربائي حتى يذوب السكر.

ثم نضيف نصف كوب من الكاكاو و النسكافية و الكريم شانتيه

نقوم بضرب المكونات مع بعضهم جيدًا.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في وعاء على النار و نقوم بتقليب المكونات بشكل مستمر على نار متوسطة حتى يغلى الحليب.

عندما يغلي خليط الحليب نقوم بإضافة الزبدة ونقلبه حتى يذوب.

يرفع الخليط من على النار و نتركه حتى يهدأ تماماً لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك نقوم بتكسير البسكويت قطع صغيرة متساوية الحجم قدر الإمكان.

ثم نقوم بوضع البسكويت على خليط الحليب ونقلبهم مع بعضهم.

بعد ذلك نأتي بصينية البايريكس أو قالب كيك ونقوم بتغليفها من الداخل بكيس نايلون لكى يسهل رفع حلوي ليزي كيك البسكويت من داخله.

نسكب خليط ليزي كيك البسكويت بداخل الصينية بعد تغليفها بكيس نايلون و نغطيها أيضا.

نقوم بإدخال القالب إلى الفريزر لمدة ساعتين حتى يتماسك الخليط.

بعد ذلك نخرج الحلوى الباردة من الفريزر ونخرجها من القالب.

ثم نقوم بتقطيعها قطع متساوية الحجم ويمكن تزيينها بصوص الكراميل ثم تقدم للطعام باردة بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة ليزي كيك أسهل وأسرع حلى سريع اقتصادي بدون فرن و بدون شوكولاتة في 10 دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليزي كيك أسهل وأسرع حلى سريع اقتصادي بدون فرن و بدون شوكولاتة في 10 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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