نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون رجيم حبة قبل النوم إزالة الكرش في يوم واحد تخسيس البطن حتى لو كبيرة ومدلدلة في المقال التالي
مشكلة ظهور الكرش والبطن الكبيرة من أكثر المشكلات التي يعاني منها الكثير سواء رجال أو نساء، ولا يمكن التخلص منه بسهولة، ولذلك أصبح من أكثر الأشياء التي يزداد البحث عنها هي إيجاد حلول للتخلص من الكرش بشكل نهائي بمواد طبيعية امنة على الصحة، ولذلك سوف نعرض أهم الطرق التي يمكن اتباعها للتخلص من الكرش والوزن الزائد بكل سهولة تابعونا الآن لمعرفة التفاصيل في هذا المقال.
أفضل وصفات تخسيس البطن بدون اتباع الرجيم
يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي لها دور فعال في إذابة الدهون المتراكمة من منطقة البطن بكل سهولة، دون الاحتياج إلى اتباع رجيم قاسي، ومن أفضل وأهم هذه الوصفات التي ينصح بها العديد من الأطباء و التي تساعد في الحصول على أفضل نتيجة في خلال أيام بسيطة هي كالاتي:
- الشاي الاخضر وعصير الليمون
هذه المكونات من أهم المكونات التي تساعد في زيادة معدل الحرق في الجسم بشكل كبير، فهذا قد يساعد في التخلص من الدهون الزائدة في منطقة البطن، والجسم كله وإزالة أي تراكمات يصعب التخلص منها وطريقة التحضير والاستخدام كالتالي:
المكونات
- كيس واحد من الشاي الاخضر.
- ملعقتين كبار من عصير الليمون المركز.
- ملعقة من القرفة الناعمة.
- كوب ونصف من المياه.
طريقة التحضير
- يتم إحضار المياه، ووضعها في وعاء على النار.
- اتركي المياه حتى الغليان.
- صبي المياه في كوب مناسب.
- أضيفي إليها كيس الشاي الاخضر، مع الليمون والقرفة.
- حيث أنه فيما بعد اتركي المكونات لمدة خمس دقائق مع التقليب.
- كما أنه يتم تناول هذا المشروب ساخنًا بعد التأكد من نقع كل المكونات، ويفصل أن يكون كل صباح على الريق أو قبل تناول الوجبة للحصول على أفضل النتائج خلال أيام.
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