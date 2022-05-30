هتبقي قشطة منورة.. بمسحة واحدة تخلصي من شعر الوجه والجسم بدون ألم نهائيا والشعر سوف يسقط ولن يعود

تعاني الكثير من السيدات والفتيات من طرق إزالة الشعر المعتادة المعروفة لدينا مثل الواكس والحلاوة والشمع جميع الطرق يصاحبها الألم الشديد وعند استبدال تلك الطرق المؤلمة لطرق إزالة أخرى للشعر مثل الشفينج فنجد أنها تؤدي إلى ظهور الشعر في اليوم التالي ويكون خشن جدا وعند استخدام الكريمات نلاحظ أن رائحتها سيئة جدا لذلك بعد البحث والأطلاع على مؤشر البحث جوجل سوف نلاحظ بأنه تم إيجاد وصفة قوية جدا تكون مثل الليزر فتعمل على التخلص من الشعر نهائيا ويكون العنصر الأساسي بها هو الترمس الذي نقوم بتناوله ويكون نوع من أنواع المسليات الخفيفة وسوف نوضح طريقة التخلص من الشعر بسرعة كبيرة من خلال هذا المقال.

وصفة الترمس للتخلص من الشعر

نجد أن الترمس يكون من أقوى المكونات الطبيعية التي تساعدنا في التخلص من الشعر الزائد وسوف نوضح مكونات تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

ترمس مطحون.

نشا.

خل.

ماء ورد.

زيت زيتون.

طريقة تحضير الوصفة

نجد عندما نقوم بتحضير الوصفة نجد أنه تتكون من مكونات سهلة وبسيطة وتحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة أيضا لتحضيرها وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر الترمس المطحون ونضعه في وعاء مع النشا ونقلبهم جيدا حتى يتفاعلوا.

نضع ماء الورد عليهم ونخلط المكونات جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بوضع ملعقة من الخل وزيت الزيتون مع المكونات الأخرى.

نقوم بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس.

نضع الخليط على أماكن نمو الشعر ونترك الوصفة حتى تجف تماما ثم نقوم بفركها جيدا.

نلاحظ تساقط الشعر ويتم تكرار تلك الوصفة حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

تضعف تلك الوصفة من نمو الشعر مرة أخرى واستخدامها بالتدريج يقضي عليه تماما.

إلى جانب ذلك تساعد الوصفة على تفتيح الأماكن الداكنة وتساعد على تبييض.

يعمل زيت الزيتون الذي بها على ترطيب البشرة ويمكن وصعه مرة أخرى بعد غسل الخلطة لمساعدة البشرة على الترطيب بشكل جيد.

يجب على الفتيات والسيدات تجريب تلك الوصفة والاستمتاع بها.

كما يمكن تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه نهائيا في ثواني معدودة باستخدام بعض الطرق الموجودة وهي وضع ملعقة من القهوة مع ملعقة من النشا مع ملعقة من زيت الورد مع ملعقة من الجلسرين سوف تلاحظين الفرق بين أيام في بياض ونعومة بشرتك من أول استعمال قومي بوضع هذا الخليط على بشرتك اول مره سوق تلاحظين الفرق في التخلص الكامل من البقع الداكنة والتجاعيد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة في دقائق