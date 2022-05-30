نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليكى الطريقه المظبوطه لعمل شاورما الفراخ فى وقت قصير ومكونات بسيطه غير مكلفه في المقال التالي
فمن الممكن عمل شاورما الفراخ على اصولها بطريقة سهله فالكثير من الاطفال يحبون هذه الوجبة الجاهزة المتكامله التى تحتوى على عناصر غذائيه يستفيد منها الجسم فهى تتمتع بطعم متميز فالكثير من السيدات لا تتوقع هذه النتيجة فى صنع الشاورما الذيذه من مكونات بسيطه غير مكلفه وتتبيله فريده تعزز الطعم والمذاق الطيب للشاورما فالعديد من المطاعم المختصه فى تجهيز الشاورما تطرحها بسعر عالى جدا لهذا نقدم الطريقة المظبوطه لعمل الشاورما للاستفادة من فوائدها الصحيه لانها تحتوى على البروتين المشبع والكالسيم الذى له اهميه فى علاج هشاشه العظام وتقويه الاسنان .
طريقة الشاورما بالفراخ الاصلية
ومن هذه المقدمه نقدم لكي ابسط المقادير والمكونات التى ينتج منها اجمل شاورما مصنوعه بيدك داخل النزل بدون اى تكلفه نهائيا والحصول على شاورما شهيه .
مكونات شاورما الفراخ :
- نصف ملعقه صغيره ثوم بودر
- ملعقه ونصف بصل بودر
- نصف كيلو فراخ مخليه ومقطعه صوابع رقيقه
- نصف كيلو صدور فراخ مقطعة شرائح رفيعة.
طريقة تحضير شاورما الفراخ :
- احضرى الفراخ الفلية وقطعيها شرائح رقيقة حسب الذوق .
- احضرى البهارات مثل الملح والفلفل الاسود و جنزبيل والقرفه والبابركا وحب هان مطحون و بصل بودر وثوم بودر وملعقه عسل ابيض وكوب زبادى هذه المكونات تخلط جميعها فى وعاء عميق حتى تتغلغل جيدا .
- ثم تضيفى الخل الابيض الى التوابل وامزجى المكونات جيدا .
- بعد ذلك اضيفى شرائح الفراخ المخليه على خليط البهارات وامزجيهم حتى يتجانسو .
- ثم تضعى الفراخ بالتتبيله داخل الثلاجه حتى تتشرب لمده لا تقل عن ساعة ونصف .
- ثم احضرى طاسه غير لاصقه وضعى ماده دهنيه ودعيها تسخن جيدا .
- ضعى شرائح الفراخ المتبله على الطاسه مباشرة وقلبيها جيدا لمده ثلأث دقائق حتى تنضج .
- بعد ذلك ضعى شرائح البصل والفلفل الألوان والبقدونس المفروم وشرائح الطماطم على الفراخ بعد نضجه مع التقليب المستمر لمدة دقائق .
- احضرى قطعة فحم وضعيها على النار ثم اضيفى عليها نقطه زيت حتى تنبعث منها رائحة الفحم اللذيذة .
- بهذة الطريقة صنعنا شاورما الفراخ على اصولها بطعم لذيذ وشهى يمكنك الان تناولها بالصوص الذى ترغبية واطفالك يحبونه .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليكى الطريقه المظبوطه لعمل شاورما الفراخ فى وقت قصير ومكونات بسيطه غير مكلفه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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