اليكى الطريقه المظبوطه لعمل شاورما الفراخ فى وقت قصير ومكونات بسيطه غير مكلفه

فمن الممكن عمل شاورما الفراخ على اصولها بطريقة سهله فالكثير من الاطفال يحبون هذه الوجبة الجاهزة المتكامله التى تحتوى على عناصر غذائيه يستفيد منها الجسم فهى تتمتع بطعم متميز فالكثير من السيدات لا تتوقع هذه النتيجة فى صنع الشاورما الذيذه من مكونات بسيطه غير مكلفه وتتبيله فريده تعزز الطعم والمذاق الطيب للشاورما فالعديد من المطاعم المختصه فى تجهيز الشاورما تطرحها بسعر عالى جدا لهذا نقدم الطريقة المظبوطه لعمل الشاورما للاستفادة من فوائدها الصحيه لانها تحتوى على البروتين المشبع والكالسيم الذى له اهميه فى علاج هشاشه العظام وتقويه الاسنان .

طريقة الشاورما بالفراخ الاصلية

ومن هذه المقدمه نقدم لكي ابسط المقادير والمكونات التى ينتج منها اجمل شاورما مصنوعه بيدك داخل النزل بدون اى تكلفه نهائيا والحصول على شاورما شهيه .

مكونات شاورما الفراخ :

نصف ملعقه صغيره ثوم بودر

ملعقه ونصف بصل بودر

نصف كيلو فراخ مخليه ومقطعه صوابع رقيقه

نصف كيلو صدور فراخ مقطعة شرائح رفيعة.

طريقة تحضير شاورما الفراخ :