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نقدم لكم اليوم أبرز فوائد وطريقة عمل صابونة الخيار في المنزل، حيث أن الصابون من الأمور الهامة في حياتنا اليومية والضروري في الصباح ولكن يجب اختيار نوع صابونة مناسبة لنوع بشرتك، وكانت وصفة صابونة الخيار من أفضل الوصفات التي تم اكتشافها حيث أن الخيار من المكونات التي تعمل تبييض البشرة والتخلص من البقع والسواد وتعمل على إعطاء البشرة نضارة وحيوية وخاصة وأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة والضرورية لنضارة وإحياء البشرة من جديدة وخاصة الفيتامينات. طريقة عمل صابونة الخيار في المنزل مقادير عمل الصابونة:- صابون عادي للوجه وقومي ببشره.

عدة قطرات من زيت اللافندر أو زيت الريحان أو أي زيت عطري مناسب لك.

حبتان كبيرتان من الخيار المبشور. طريقة عمله بالخطوات:-

قومي بإضافة الخيار المبشور في وعاء معدني على النار بعد أن تقومي بتصفيته تمامًا من أي ماء ثم قومي بتركه على النار حتى يسخن تمامًا ويذوب.

بعد ذلك قومي بإضافة الصابون على الخيار المغلي وقلبي المكونات جيدًا حتى تذوب في بعضها البعض ثم قومي برفع الوعاء من على النار واتركيه يبرد.

ثم قومي بإضافة الزيت العطري إلى الخليط وقلبيه معه ثم قومي بإحضار قوالب من السيليكون وصبي الخليط بداخلها ثم قومي بوضعه داخل الثلاجة حتى يتجمد تمامًا.

بعد عدة ساعات قومي بإخراجه وابدئي في استخدام الصابون على بشرتك يوميًا وستجدي أفضل النتائج وبشرة ناعمة وخالية من أي شوائب. ما هي فوائد الخيار للبشرة؟ يعمل الخيار على تفتيح البشرة تفتيح فوري ويزيل أي شوائب على البشرة وخاصة الجلد الميت والزائد على البشرة الدهنية.

كما أنه يخلص البشرة من أي بقع داكنة التي قد تتسبب فيها أشعة الشمس الحارقة والندوب وبثور الأنف السوداء التي تؤثر في مظهر البشرة وتجعل لونها غير موّحد.

مرطب جيد للبشر ة لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الماء اللازم للجلد والذي يحتاج إليه كما أنه يعالج بثور الأنف وهالات العين السوداء.

يحتوي على نسبة من الكولاجين الطبيعي الذي يشد البشرة ويزيد من نضارتها ويعالج حبوب الشباب والتجاعيد الذي تظهر مع الشيب. عمر شويل - جدة اسرار الهنود.. الصابون والخيار خلطة الملكات لعرايس العيد تبييض فوري للاماكن الغامقه بالجسم حتي لو سواد سنين - ثقفني

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