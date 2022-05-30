باذنجان مشوي بالفرن بطريقة سهلة وشهية وصحية واقتصادية وبمذاق لذيذ

باذنجان مشوي بالفرن ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ والشهي الذي لا يوصف، كما يقدم الباذنجان بأطباقه المختلفة والمتنوعة والشهية والرائعة على وجبة الغداء أو العشاء، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة أيضاً، كما يمكنكم تجربة فتة الباذنجان باللحم المفروم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وصفة الباذنجان المشوي بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات باذنجان مشوي بالفرن

يتكون باذنجان مشوي بالفرن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

6 حبات باذنجان متوسط الحجم مقطع شرائح متوسطة طوليا.

صدر دجاج كبير الحجم مقطع مكعبات صغيرة.

ملح.

فلفل أسود.

ثوم بودرة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

مقادير التتبيلة

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملح.

فلفل أسود.

ثوم بودرة.

بقدونس مجفف.

بابريكا.

مقادير الصلصة

حبة بصلة أحمر مقطعة أرباع.

4 حبات طماطم مقطع نصفين.

قرن فلفل أحمر حار مقطع حلقات.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ربع كوب من الماء.

ثوم بودرة.

جبنة موزاريلا مبشورة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل باذنجان مشوي بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر التتبيلة، ثم وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبادي ومعجون الطماطم والملح والفلفل الأسود والبابريكا والبقدونس المجفف والزيت النباتي وزيت الزيتون، ثم نخلطهم جيدا. ثم نضيف إليها شرائح الباذنجان ونخلطهم جيدا. ثم نحضر صينية فرن وندهنها بالزيت، ثم نرص فيها الباذنجان المتبل ونساويه. بعد ذلك نغطي الصينية بورقة زبدة، ثم ندخلها فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية من أسفل ونتركها لمدة 25 دقيقة. ثم نحضر الصلصة، نحضر حلة ونضيف إليها البصل والطماطم والفلفل الحار والملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والماء. ثم نضع الحلة على نار هادئة ونتركها لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك نضع مقلاة على النار ونتركها تسخن. ثم نضيف إليها زيت الزيتون وقطع الدجاج والملح والفلفل الأسود والثوم البودرة ونقلب باستمرار حتى تكتسب لونا ذهبيا. ثم نرفع المقلاة من على النار. بعد مرور 25 دقيقة نزيل ورقة الزبدة من صينية الباذنجان ونشغل الشواية، ثم نتركها لمدة 5 دقائق، ثم نخرجها من الفرن. بعد استواء الطماطم والبصل نرفع الحلة من على النار. ثم نضع المكونات في الخلاط ونخلطهم جيدا. ثم نسكب الصلصة في الحلة مرة ثانية ونضيف إليها معجون الطماطم والبابريكا ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نضع الحلة على النار مرة ثانية ونتركها حتى تتجانس الصلصة مع التقليب. ثم نرفع الحلة من على النار. ثم نوزع قطع الدجاج المحمرة فوق شرائح الباذنجان في الصينية بعد نضجها. بعد ذلك نوزع الصلصة فوقها ونساويها جيدا. ثم نوزع فوقها الجبنة الموزاريلا المبشورة. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية من أعلى ونتركها حتى تذوب الجبنة. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن. ثم نقدم باذنجان مشوي بالفرن في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل معجون الطماطم

المقادير

طماطم (الكمية حسب الرغبة).

ملح (حسب كمية الطماطم).

طريقة التحضير

نغسل الطماطم جيداً، ثم نقطعه مكعبات وسط. ثم نحضر الخلاط ونضيف إليه الطماطم، ثم نفرمه ناعم جدا. ثم نصفي عصير الطماطم جيدا بالمصفاة لكي نتخلص من البذور والقشر. بعد ذلك نضع حلة على نار هادئة، ثم نضيف إليها عصير الطماطم والملح، ثم نقلب باستمرار حتى يستوي الطماطم. ثم نرفع الحلة من على النار، وبذلك يكون معجون الطماطم جاهز للاستخدام.

فوائد زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على فوائد عديدة وهامة لصحة الإنسان، ومن هذه الفوائد الآتي: