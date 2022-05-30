نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك ترطيب وتفتيح وشد البشرة الدهنية من أول استعمال لوجه مشرق زي القمر مش هتعرفي نفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الفتيات على وصفات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية اليوم نساعدك على التعرف على مجموعة متنوعة من الوصفات والخلطات الجيدة التي تلعب دورا مهما في التخلص من جميع مشاكل البشرة الدهنية التي تعاني منها العديد من الفتيات وتساعدك على تفتيح وتنعيم البشرة الدهنية في غضون أيام قليلة.

لا يخفى على أحد أن أكثر أنواع البشرة حساسية هي البشرة الدهنية الأمر الذي يتطلب معالجة مختلفة تماما عن أنواع البشرة الأخر، لذلك تجد الأشخاص ذوي البشرة الدهنية ذات المسام الواسعة في حاجة إلى وصفات طبيعية للحفاظ علي البشرة، حيث أن هذا الجلد أكثر سمكا قليلا وله دائما توهج ملحوظ عادة بسبب إفرازه لمجموعة من الزيوت طوال اليوم، الجدير بالذكر أن هذه الزيوت أهم مشكلة وعادة ما يكون سبب ظهور أنواع مختلفة من حب الشباب والرؤوس السوداء وهي مشكلة شائعة تصيب الكثير من النساء.

وصفات طبيعية لعلاج البشرة الدهنية

هناك العديد من النساء في جميع أنحاء العالم يواجهن مشاكل مختلفة وراء البشرة الدهنية وذلك لأنه بقدر ما نعلم فإن البشرة الدهنية حساسة للغاية بخلاف أنواع البشرة الأخرى وعادة ما تكون عرضة لمجموعة من المشاكل المختلفة التي تأتي من داخل الجلد مثل الرؤوس.

لذلك بشكل عام يتطلب الأمر مجموعة متنوعة من طرق العناية والاهتمام المختلفة بالبشرة، عليك التعامل معها باستمرار، عليك اختيار قناع ووصفات طبيعية آمن لتهدئة البشرة الدهنية وجيد لصحة البشرة.

من خلال موضوعنا اليوم وعبر موقعنا ثقفني سنشرح لكم مجموعة من أهم وصفات تفتيح البشرة الدهنية والتي يمكن أن توفر لك أيضا الكثير من المال الذي تنفقه يوميا على بعض مستحضرات التجميل الجاهزة التي تحتوي على المواد غير الصحية التي يمكن أن تؤذي الجلد بشكل عام.

ماسك العسل لتفتيح البشرة الدهنية

تعتبر البشرة الجافة مشكلة شائعة للبشرة الدهنية وهي من أهم أسباب اسمرار البشرة والجسم بسرعة، كما أنها تتأثر بعوامل مختلفة مثل ضوء الشمس، لذلك يعتبر العسل أحد أفضل المكونات الفريدة للمساعدة في ترطيب البشرة الدهنية وتفتيحها.

كما أنه حل فعال للغاية وسريع للقضاء على جميع أنواع البكتيريا ويساعد على إزالة جميع أنواع البقع والبثور كل ما عليك هو اتباع جميع خطوات تحضير ماسك العسل يوميا بطريقة منظمة وهي:

المكونات

إضافة ملعقة من مسحوق الحليب

ملعقة من العسل

نصف ملعقة صغيرة أو ملعقة كبيرة من زيت اللوز حسب الحاجة

القليل من عصير الليمون

طريقة التحضير والاستخدام

تقوم بخلط جميع المكونات المذكورة أعلاه بدقة. ضعيه على أجزاء الوجه بلطف ثم اتركيه لمدة 10-15 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

يعتبر هذا القناع مميز جدا لتفتيح البشرة الدهنية لكن يجب استخدامه كثيرا بدلا من مرة على مدار الأسبوع.