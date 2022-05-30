كريم النشا وماء الورد ، من الكريمات الرائعة التي تساعد على تفتيح البشرة وتوريدها وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع، ويعمل على توحيد لون البشرة ويجدد الخلايا الميتة التي تسبب غمقان واسمرار البشرة، كما يعمل الكريم الرهيب كمقشر طبيعي رائع لإزالة الحبوب والبثور السوداء التي تظهر على الوجه في مرحلة الشباب، وهو من الكريمات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة وينصح باستخدامه الكثير من الأطباء وخبراء التحميل لأنه لا يحتوي على مواد كيميائية ضارة تسبب تلف البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد الرهيب لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا وماء الورد الرهيب

يحتوي على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد الرهيب لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً بخطوات سهلة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع به ماء الورد والنشا ونقلبهم مع بعض. ثم نضع الوعاء على نار هادئة حتى يذوب النشا ويصبح ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً. ثم نقوم بوضع الوعاء في علبة ونضيف إليه الزيوت الطبيعية ونقلب برفق حتى تمتزج تماماً ويصبح مثل الكريم. نغلق العلبة جيداً ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك، ثم نقوم باستخدام الكريم كل البشرة كل يوم ويترك حتى الصباح. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين نعومة ونضارة بشرتك بنفسك. يفضل وضع الكريم على البشرة بشكل يومي لمدة شهر حتى نحصل على بشرة أكثر نعومة وحيوية.

فوائد كريم النشا وماء الورد للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-