نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تحضير أم على بالمكسرات في المنزل ساخنة وشهية في المقال التالي
يوجد بعض الحلويات التي لا يمكن الاستغناء عنها حتى وإن كثرت أصناف الحلويات الأخرى ومن أهم الحلويات التي تكتسب شهرة كبيرة في الوطن العربي ويقبل عليها الأفراد في الاوقات المختلفة حيث يرغبون في تحضيرها بشكل لذيذ هي حلويات أم علي التي أصبحت تحتوي على المكسرات بعد أن كانت مجرد حلوى تقليدية حيث يتم تكلفة هذا النوع من الحلوى حتى يخرج في النهاية بمذاق شهي ومميز، ويوجد طرق تحضير مختلفة خاصه بحلويات أم علي حيث يمكن تقديمها بشكل بارد وعند إعدادها بطريقة أخرى يتم تقديمها بشكل ساخن فقط وفي جميع الحالات تصبح شهية ولذيذة وأحياناً ما يتم تحضيرها في شهر رمضان بجانب الحلويات المختلفة ولكن حالياً يرغب الأفراد في بعض من أصناف الحلوى لذلك نقدم لكم خطوات التحضير عبر هذا المقال.
طريقة تحضير أم علي بالمكسرات
مكونات التحضير:
- عدد خمس ورقات من عجينة الجلاش.
- ملعقتين من الزبدة “ملعقة كبيرة”.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الكريمة المخفوقة.
- لتر من الحليب.
- كأس من السكر الأبيض.
- ملعقة من اللوز.
- ملعقة من البندق.
- ملعقتين كبيرتين من الزبيب.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قبل بداية تجهيز مكونات أم علي يجب أن يتم تشغيل الفرن الكهربائي أو الفرن البوتاجاز على درجة حرارة متوسطة.
- الخطوه الثانية نحضر طاجن متوسط الحجم ثم نقوم بفرد ورقات عجينه الجلاش في الطاجن ثم نقوم بإدخالها الفرن بضع دقائق حتى تصبح ذهبية اللون.
- الخطوة الثالثة نحضر طبق جانبي ونقوم بتقشير كلاً من البندق واللوز ووضعهم في الفرن لمدة لا تزيد عن خمس دقائق فقط.
- في تلك الخطوة نحضر غلاية للحليب ويفضل أن تكون من التيفال الغير لاصق عند الغليان يضاف إليه السكر بالكمية المحددة ثم يضاف إليهم باقي المكونات من المكسرات التي تم تحضيرها.
- بعد ذلك يتم وضع تلك المكونات على طاجن أم علي وتوزيعهم جيداً حتى تتشرب الحليب ثم وضعها في الفرن وبعد مرور عشر دقائق على الأقل يتم إخراج الطاجن من الفرن ووضع عليه الزبدة.
- ونتركه في الفرن لمدة ربع ساعه مرة أخرى وعندما يقترب إخراج طاجن أم علي يتم فتح الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي اللامع وعند إخراجها من الفرن يتم تقديمها في الحال.
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