أسرار تحضير أم على بالمكسرات في المنزل ساخنة وشهية

يوجد بعض الحلويات التي لا يمكن الاستغناء عنها حتى وإن كثرت أصناف الحلويات الأخرى ومن أهم الحلويات التي تكتسب شهرة كبيرة في الوطن العربي ويقبل عليها الأفراد في الاوقات المختلفة حيث يرغبون في تحضيرها بشكل لذيذ هي حلويات أم علي التي أصبحت تحتوي على المكسرات بعد أن كانت مجرد حلوى تقليدية حيث يتم تكلفة هذا النوع من الحلوى حتى يخرج في النهاية بمذاق شهي ومميز، ويوجد طرق تحضير مختلفة خاصه بحلويات أم علي حيث يمكن تقديمها بشكل بارد وعند إعدادها بطريقة أخرى يتم تقديمها بشكل ساخن فقط وفي جميع الحالات تصبح شهية ولذيذة وأحياناً ما يتم تحضيرها في شهر رمضان بجانب الحلويات المختلفة ولكن حالياً يرغب الأفراد في بعض من أصناف الحلوى لذلك نقدم لكم خطوات التحضير عبر هذا المقال.

طريقة تحضير أم علي بالمكسرات

مكونات التحضير:

عدد خمس ورقات من عجينة الجلاش.

ملعقتين من الزبدة “ملعقة كبيرة”.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكريمة المخفوقة.

لتر من الحليب.

كأس من السكر الأبيض.

ملعقة من اللوز.

ملعقة من البندق.

ملعقتين كبيرتين من الزبيب.

طريقة التحضير: