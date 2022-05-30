طريقة عمل مخلل الهالابينو الحار بطريقة بسيطة وبأقل تكلفة مثل الجاهز

يعد مخلل الهالابينو الحار من المخللات المشهورة بداخل المطاعم كما يقبل عليها الكثيرين، ويدخل هذا النوع من المقبلات في تحضير الكثير من الوجبات السريعة حيث يعطيها نكهة ومذاق مميز، وهي عبارة عن فلفل حار يوضع في محلول ملحي للتخليل، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع السيدات تحضيره بسهولة في المنزل، كما يعرف عن الفلفل الحار بفوائده الكثيرة للجسم حيث أنه مفيد جداً للشرايين والقلب، كما يتكون هذا النوع من المخلل من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل مكان، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل مخلل الهالابينو الحار بطعم رائع ومميز في المنزل.

مقادير عمل مخلل الهالابينو الحار

كثير من السيدات لا يعرفن ما هو مخلل الهالابينو الحار لذلك سوف نتعرف هنا على مكوناته البسيطة المتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

١٠ حبات من فلفل الهالابينو الحار.

٣ ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة أوريغانو.

ملعقة كبيرة من الملح.

فص كبير من الثوم المهروس.

كوب إلا ربع من الخل الأبيض.

٤ أكواب من الماء.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير مخلل الهالابينو الحار بطريقة صحيحة في المنزل يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر إناء عميق ونضعه على نار عالية، ثم نقوم بوضع الماء والخل مع ملعقة من السكر ونحركهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الملح مع الثوم والأوريغانو حتى تغلي، ثم نقوم بتقطيع الفلفل حلقات، ثم نضع فلفل الهالابينو الحار مع التقليب. ثم ننزل الإناء من على النار ونتركه لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق حتى تبرد. بعد ذلك نحضر برطمان ونضع به الهالابينو مع وضع الماء والخل ونضعه في الثلاجة لحين الاستخدام. وهنا نكون قد قدمنا أحلى مخلل هالابينو لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

أهم فوائد الثوم للجسم

هناك عدة فوائد الثوم للجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-