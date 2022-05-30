وانتي فى البيت اعملي احلي نيو لوك … افضل طريقة لصبغ الشعر بشكل محترف للغاية لون ثابت وجميل

طريقة لصبغ الشعر، تعتبر الحناء من أفضل الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها من أجل صبغ الشعر، وهذا يعتبر بديل الصبغات الكيميائية التي تضر بالشعر، وهي تعطيك العديد من الألوان المتنوعة التي ترغبين في الحصول عليها ومن هنا يمكننا القول أن الحناء تقوم لتوفير بعض الأشياء للشعر، وهذا ما يساهم بشكل كبير في معالجة فروة الرأس وجعلها أفضل، وهي توفر لك فوائد عديدة، وسوف نتعرف على أفضل طريقة لصبغ الشعر في المنزل فتابعونا.

طريقة لصبغ الشعر

أسهل طريقة لصبغ الشعر في المنزل

يمكنك صبغ الشعر من خلال استخدام الحناء بشكل بسيط للغاية، والحصول على ألوان متعددة، وهذا من خلال ما يلي:

أولًا: صبغ الشعر بالحناء والكركم

يمكنك صبغ الشعر الحناء والكركم بكل بساطة من أجل الحصول على لون رائع يظهر اشقر.

وهذا من خلال خلط ثلاثة من ملاعق الحناء مع الكركم، وكاس من البابونج الذي تم نقعه مسبقا، وبعد ذلك تصبح الصبغة جاهزة.

بعدها يمكنك تبقي الخليط على الشعر وتركه لمدة لا تقل عن ساعتين من أجل الحصول على لون شعر رائع.

ثانيا صبغ الشعر باللون البني المحمر

يمكنك صبغ الشعر باللون البني المحمر بكل بساطة من خلال خلط خمس ملاعق من الحناء مع الماء، وملعقة ونصف من خل التفاح.

المحمر بكل بساطة من خلال خلط خمس ملاعق من الحناء مع الماء، وملعقة ونصف من خل التفاح. وملعقة قهوة، وبعد خلط جميع هذه المكونات سوف تحصلين على عجينة حناء رائعة.

يتم تركها تخمر لمدة اربع ساعات، وبعدها يتم إضافة بعض الليمون، ووضع الخليط على الشعر.

وتركه لمدة اربع ساعات وبعدها يتم غسل الشعر بالماء والبلسم.

ثالثًا: طريقة صبغ الشعر بالحناء والنسكافيه