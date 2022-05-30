نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة بالزبادي لفاطمة أبو حاتي في المنزل في المقال التالي

تعتبر البسبوسة واحدة من أفضل الحلويات الشرقية المشهورة التي تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ ويعشقها الكبار والصغار ودائما يقبلون على شرائها من المحلات، ومع غلاء الأسعار تفضل كثير من ربات المنزل تحضيرها في البيت لأفراد العائلة بمكونات بسيطة وأقل تكلفة، ويمكن تحضير البسبوسة بأكثر من طريقة مختلفة ويمكن أيضا إضافة جوز الهند إليها حسب رغبتكم ويبحث الكثير منكم عن طريقة تحضيرها، وتحتوي البسبوسة على قيم غذائية مفيدة للجسم، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير البسبوسة الرائعة. مقادير عمل البسبوسة بالزبادي في المنزل كوبان من دقيق السميد

كوب واحد من لبن الزبادي

نصف كوب من السكر

ملعقتان كبيرتان من السمنة

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج باودر

كوبين من الشربات مقادير عمل الشربات كوبين من السكر

كوب من الماء

عصير نصف ليمونة طريقة عمل الشربات أولا نحضر إناء ونضع به السكر والماء ونتركهم على نار متوسطة حتى يغلوا.

بعد أن يغلي الخليط نضيف إليه عصير نصف الليمونة ونتركه لمدة خمس دقائق حتى يصبح الخليط ثقيل.

نرفع الشربات من على النار ونتركه حتى يبرد. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي في المنزل نحضر وعاء عميق ونضع به دقيق السميد ونضيف إليه البيكنج باودر ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض حتى يمتزجوا.

ثم نحضر وعاء آخر ونضع به السمنة على نار هادئة حتى تذوب تماما مع الأخذ في الإعتبار بعدم قدح السمنة.

نقوم بإضافة السمنة إلى الخليط ونقوم بالتقليب باستخدام ملعقة خشبية حتى تتوزع السمنة بطريقة صحيحة ويتشربها الدقيق.

ثم نقوم بإضافة لبن الزبادي مع التقليب جيدا حتى نحصل عجينة البسبوسة الجيدة مع مراعاة عدم العجن لوقت كثير حتى نحصل على نتائج أفضل.

نقوم بإحضار صينية مناسبة ونقوم بدهنها بقليل من السمنة ونضع قليل من السميد لتبطين الصينية، ثم نضع الخليط في الصينية.

ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وننتظر حتى يسخن، ثم نضع به الصينية ونتركها حتى تنضج جيدا وبعدها نقوم بتشغيل الشواية لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك نقوم بإخراج صينية البسبوسة من الفرن ونسقيها بالشربات وهي ساخنة.

ثم نقطعها ونضعها في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة بالزبادي لفاطمة أبو حاتي في المنزل - ثقفني

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