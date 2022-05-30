النشا و فيراند لفلي كنز عظيم: لتبييض فوري للوجه والأيدي من أول استعمال وتحدي ٢٠٢٢

نقدم لكم النشا و فيراند لفلي كنز عظيم , لتبييض البشرة حيث تعد البشرة البيضاء حلم كل فتاة ومعاناة مع خلطات طبيعية وغير طبيعية من دون جدوي ولا تحقق النتائج المطلوبة بل بعض الأحيان تسبب ضرر بالبشرة, وتجعلها أسوء والتعرض المباشر للشمس يجعل البشرة أغمق أقل جمالا وجاذبية وظهور البقع الداكنة في الوجه من الصعب التخلص منه, ولكن اليوم جاءنا أليكم بالحل الأكثر من روعة مع هذا المنتج المعروف في عالم التفتيح أنه ليست له أثار جانبية هو فيراند لفلي هو الأقوى في عالم التفتيح سوف نضع معه بعض المكونات لتساعدك في التفتيح الفوري, سوف نتعرف من خلال هذا المقال من موقع ثقفني طريقة عمل النشا و فيراند لفلي كنز عظيم لتبييض البشرة والجسم بشكل مبهرة للغاية وتحدي ٢٠٢٢

مكونات النشا و فيراند لفلي كنز عظيم لتبييض فوري للوجه والأيدي من أول استعمال

اليوم نقدم لكم مكونات كريم التفتيح الفوري بمكونات جدا بسيطة وموجودة في كل منزل وهي كما يلي:-

١ملعقة من كريم فيراند لفلي.

ملعقة من النشا.

١ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف جدا ونضع فيه ملعقة كريم فير أند لفي ونقلبها جيدا. ثم نضع ملعقة من النشا ونقلبها جيدا حتي تمتزج مع الكريم دون أن تعمل حبيبات. وبعد ذلك نضع ماء الورد لسهولة المزج للحصول علي قوام كريمي لو أحتاج ممكن أضافة ماء ورد أكثر للحصول علي القوام المطلوب.

طريقة الاستخدام

أليكم الآن طريقة الاستخدام بطريقة سهلة ومفيدة لكم وهي كما يلي:-