نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ريجيم حبة علي الريق لتخسيس الكرش والبطن في 3 أيام حتي لو كبيرة ومدلدلة هتخسي 20 كيلو في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير من السيدات والفتيات من الوزن وتراكم دهون الكرش والأرداف والجناب وتكون تلك الدهون هي من الدهون الصعبة التي يصعب اختراقها بسهولة لذلك قامت الكثير من السيدات والفتيات اصحاب الوزن المرتفع إلى البحث عن أقوى الوصفات التي تساعد على تقليل الوزن والتخلص من الشحوم والدهون الزائدة فقد تم إيجاد حفنة من الأعشاب عند تناولها على الريق تساعد على التخلص من الدهون والقضاء عليها بشكل نهائي وتساعد تلك الوصفة أيضا الحصول على بطن مسطح وجسم منحوت خلال ٣ أيام فقط لذلك سوف نتعرف على طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة حفنة على الريق

أن تلك الوصفة لها تأثير السحر على الجسم الزائد والتخلص من الدهون والحصول على جسم منحوت وقوام مثالي في عدة أيام وعندما نريد التعرف على المكونات اللازمة لعمل تلك الوصفة نجدها تتكون من مكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

شاي أخضر.

قرنفل.

ليمون.

ماء مغلي.

طريقة تحضير وصفة التخسيس

عندما نحضر تلك الوصفة نجد أنها نحتاج إلى عدة خطوات بسيطة وسهلة حتى يتم تجهيزها تلك الخطوات يمكن تنفيذها كل صباح على الريق بدون تعب وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر شاي أخضر مجفف وحبات من القرنفل ونصف ليمون نقوم بوضع تلك الحفنة من المكونات في كوب.

نقوم بوضع ماء ساخن عليهم ونقوم بتغطية الكوب ونتركه جانبا لكي يهدأ.

نقوم بعد ذلك بتصفيته وتناوله على الريق.

في غضون ٣ أيام سوف نلاحظ بأن الدهون قد تم نسفها وحصلنا على جسم منحوت في وقت قياسي.

حبات على الريق لنسف الدهون

توجد مجموعة من الحبات رخيصة جدا يمكن أن نحصل عليها من العطار بكل سهولة وسوف تعمل على نسف الدهون والتخلص من الوزن الزائد ويتم بلعها على الريق كل صباح وهي حبوب الحبهان وسوف نوضح خطوات استخدامها من خلال النقاط التالية..