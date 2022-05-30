نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل وأسرع وصفات تسمين الوجه ونفخ الخدود في أسبوع ستصدمك النتيجة في المقال التالي
عمر شويل - جدة البحث عن وصفات طبيعية لتسمين الوجه ونفخ الخدود من الأمور الهامة عند السيدات، حيث تواجه الكثير من النساء مشكلة أن وجههن أصغر من أجسادهن، وكثير من النساء رغم أن أجسادهن مناسبة فليس لديهن خدود أو وجوه سمينة تناسب باقي أجسادهن، مما يجعلهن غاضبات للغاية لذلك نجد الكثير منهن يلجأ إلى شراء مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة ونفخ الخدود لكن لاسف المستحضرات رخيصة الثمن قد تضر بالبشرة، لذلك يجب عليك أن تبحثي عن طريقة لجعل الوجه والخدود ممتلئة، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني وصفات طبيعية لتسمين الوجه ونفخ الخدود.
وصفات تسمين الوجه ونفخ الخدود
من أكثر وصفات الوجه فاعلية وأهمية هي وصفة الصبار الطبيعي لتسمين الوجه ونفخ الخدود، ويمكن تطبيقها على الوجه من خلال تدليكها بحركات دائرية، ومن ثم اتركيها على البشرة لمدة ساعة ثم اغسليها بماء الفاتر، يمكنك أيضا إضافة 250 مل من عصير الصبار إلى الماء والعسل كل صباح، الجديد بالذكر بأن وصفة الصبار من أفضل الطرق لتسمين الوجه ونفخ الخدود.
وصفة زبدة الشيا لنفخ الوجه والخدود
تعتبر من أكثر الخلطات والتركيبات فعالية وصحة للوجه، فهو مرطب للغاية للبشرة ويساعد على التخلص من عيوب البشرة بما في ذلك نحافة الوجه، فهو غني بالعناصر حيث يحتوي على مكونات صحية مثل الأحماض الدهنية التي تساعد في تجديد خلايا الجلد ونفخ الوجه.
- تتضمن طريقة الاستخدام خلط كمية معينة من زبدة الشيا مع قليل من السكر وتدليك الجلد بحركات دائرية.
- ومن ثم اتركي المزيج على وجهك لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، كرر هذه الطريقة عدة مرات في الأسبوع حتى تحصلي على النتائج التي تريدها.
الخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود
تركيبة الخميرة هي واحدة من أكثر التركيبات شهرة واستخدامها العديد من النساء في الماضي لتغذية وجههن، ويمكن صنعها بمزيج من الحليب والخميرة للمساعدة في تفتيح لون البشرة ونضارتها وتسمين الوجه ونفخ الخدود، بالإضافة إلى أن الخميرة تساعد في تقليل ظهور تجاعيد الجلد وظهور علامات الشيخوخة وخاصة في المنطقة المحيطة بالفم والعينين، تساعد الخميرة أيضا على تقشير الجلد الميت وتنظيف البشرة بعناية.
- لتحضيرها يجب مزج ملعقتين كبيرتين من الخميرة مع ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب وملعقة كبيرة من ماء الورد وتقليب المكونات جيدا حتى تمتزج تماما.
- قبل وضع الخليط على الجلد يجب غسله وتجفيفه.
- ثم يوضع مزيج الخميرة بالتساوي على الجلد لمدة ربع ساعة، ثم يشطف الجلد بماء فاتر مما يساعد على إغلاق المسام المفتوحة.
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