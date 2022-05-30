نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا والبقدونس روعة في التبييض وإزالة تجاعيد السنين في أسرع وقت في المقال التالي
كريم النشا والبقدونس من الكريمات السحرية التي تساعد على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع، ويخفي علامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة نهائيًا، ويحارب الجفاف ويجعل البشرة رطبة وناعمة طول العمر، كما يعمل على إزالة البقع الداكنة والتصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب وأشعة الشمس الضارة، ويخلص البشرة من التجاعيد المبكرة ويقضي عليها للأبد، وطريقة تحضير هذا الكريم الطبيعي الرائع بالبيت سهلة وبسيطة للغاية، وتستطيع ربات البيوت تحضيره في وقت قصير جدًا، وهذا الكريم يتميز بانه يحتوي على عناصر طبيعية غير مضره بالبشرة مثل الكريمات الصناعية التي تؤذي البشرة عند استخدامها لفترات طويلة، وينصح اغلب خبراء التجميل في العالم باستخدامها، كما تتميز بأنها رخيصة الثمن وغير مكلفة عند صناعتها في المنزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والبقدونس السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.
مكونات عمل كريم النشا والبقدونس السحري
يحتوي الكريم على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- كوب من مغلي البقدونس.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والبقدونس السحري في تبييض البشرة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يأتي:-
- نحضر وعاء ونضع به مغلي البقدونس، ثم نضيف النشا ونقلب باستمرار حتى يذوب النشا تمامًا.
- نضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يصبح ثقيل القوام، ثم نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد.
- نضيف الزيوت الطبيعية للخليط، ثم نقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات وتصبح مثل الكريم تمامًا.
- نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام المغلقة، ثم نقوم بتوزيع الكريم على البشرة حتى تتشرب جيدًا.
- نترك الكريم على الوجه لمدة عشرون دقيقة ويتم غسله بالماء البارد، ثم نقوم بدهن الوجه بقليل من زيت اللوز حتى نساعد على ترطيب البشرة.
- يفضل وضع الكريم على الوجه كل يوم قبل النوم حتى نحصل على بشرة جميلة وناعمة طول العمر.
فوائد كريم النشا والبقدونس للبشرة
يحتوي الكريم على فوائد عديدة سوف نقدمها لكم اليوم وهى كما يلي:-
- يساعد على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد.
- يعمل على غلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون.
- يزيل التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تشوه مظهر الوجه.
- يعمل على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم ويجعلها أكثر نعومة.
- يساعد على توحيد لون البشرة ويجدد خلايا الجلد الميتة.
- يعيد للبشرة شبابها ويجعلها أكثر جمالاً وحيوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم النشا والبقدونس روعة في التبييض وإزالة تجاعيد السنين في أسرع وقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.