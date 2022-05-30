كريم النشا والبقدونس روعة في التبييض وإزالة تجاعيد السنين في أسرع وقت

كريم النشا والبقدونس من الكريمات السحرية التي تساعد على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع، ويخفي علامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة نهائيًا، ويحارب الجفاف ويجعل البشرة رطبة وناعمة طول العمر، كما يعمل على إزالة البقع الداكنة والتصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب وأشعة الشمس الضارة، ويخلص البشرة من التجاعيد المبكرة ويقضي عليها للأبد، وطريقة تحضير هذا الكريم الطبيعي الرائع بالبيت سهلة وبسيطة للغاية، وتستطيع ربات البيوت تحضيره في وقت قصير جدًا، وهذا الكريم يتميز بانه يحتوي على عناصر طبيعية غير مضره بالبشرة مثل الكريمات الصناعية التي تؤذي البشرة عند استخدامها لفترات طويلة، وينصح اغلب خبراء التجميل في العالم باستخدامها، كما تتميز بأنها رخيصة الثمن وغير مكلفة عند صناعتها في المنزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والبقدونس السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا والبقدونس السحري

يحتوي الكريم على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من مغلي البقدونس.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والبقدونس السحري في تبييض البشرة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به مغلي البقدونس، ثم نضيف النشا ونقلب باستمرار حتى يذوب النشا تمامًا. نضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يصبح ثقيل القوام، ثم نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد. نضيف الزيوت الطبيعية للخليط، ثم نقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات وتصبح مثل الكريم تمامًا. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام المغلقة، ثم نقوم بتوزيع الكريم على البشرة حتى تتشرب جيدًا. نترك الكريم على الوجه لمدة عشرون دقيقة ويتم غسله بالماء البارد، ثم نقوم بدهن الوجه بقليل من زيت اللوز حتى نساعد على ترطيب البشرة. يفضل وضع الكريم على الوجه كل يوم قبل النوم حتى نحصل على بشرة جميلة وناعمة طول العمر.

فوائد كريم النشا والبقدونس للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد عديدة سوف نقدمها لكم اليوم وهى كما يلي:-