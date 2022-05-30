نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخاخ إكليل الجبل والقرنفل الرهيب في تطويل وتنعيم وإنبات الشعر بشكل رائع في المقال التالي
بخاخ إكليل الجبل والقرنفل من المستحضرات الطبيعية الجميلة التي أثبتت فاعليتها على الشعر، حيث يعمل على منح الشعر ملمس ناعم مثل الحرير، ويجعله انسيابي وناعم طول العمر، ويساعد على إنبات الشعر بشكل رائع، كما يعمل على تدفق الدم إلى فروة الرأس مما يساعد على إنبات الشعر بشكل أفضل، ويمنع سقوط الشعر ويحميه من التلف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بخاخ إكليل الجبل والقرنفل السحري في تطويل وتنعيم الشعر في وقت قصير بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.
مكونات عمل بخاخ إكليل الجبل والقرنفل السحري
يحتوي البخاخ على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من القرنفل.
- ملعقة كبيرة من إكليل الجبل.
- خمس ورقات من ورق الغار.
- خمس فصوص ثوم.
- ملعقة صغيرة من حبة البركة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير بخاخ إكليل الجبل والقرنفل السحري في تطويل الشعر وتنعيمه بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-
- نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة، ثم نضيف إليهم الماء ونقلبهم مع بعض.
- نضع الوعاء على نار هادئة لمدة عشر دقائق حتى يغلي الخليط.
- نرفع الوعاء من على النار، ثم نغطيه ونتركه حتى يبرد تمامًا.
- بعد ذلك نصفي الخليط جيدًا حتى نتخلص من جميع المكونات ونحصل على الماء الصافي.
- نحضر بخاخ فارغة ونضع به الخليط ونغلقه جيدًا، ثم نقوم برج البخاخ جيدًا.
- نقوم باستخدام البخاخ على الشعر مرتين يوميًا صباحًا ومساءً مع مراعاة غسل الشعر بشكل يومي.
- يفضل استخدام الخلطة كل يوم على الشعر حتى نحصل على شعر انسيابي وناعم كالحرير.
فوائد بخاخ إكليل الجبل والقرنفل للشعر
يحتوي على فوائد رائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- يمنح الشعر النعومة والترطيب ويحافظ على جماله.
- يقضي على القشرة ودهون الشعر نهائيًا.
- يحارب البكتيريا والفطريات التي تتراكم حول بصيلات الشعر.
- يساعد على إنبات الشعر بشكل رائع وجميل.
- يعمل على تدفق الدم لفروة الرأس مما يجعل الشعر أكثر كثافة وحيوية.
- يساعد على تنعيم الشعر المجعد ويمنحه ملمس ناعم كالحرير.
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