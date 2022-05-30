نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار الحاتي لطبخ صينية بطاطس باللحمة في الفرن أحلى مذاق و أجمل شكل و أزكى رائحة ﻷحلى عزومة في المقال التالي

صينية البطاطس باللحمة، من أشهر الوجبات المصرية الأصيلة و لا يكاد يمر إسبوع على أي أسرة مصرية دون أن تأكل صينية بطاطس باللحمة كما أنها الطبق الرئيسي والأساسي لكثير جدآ من الولائم و العزائم. طعهما محبوب، شكلها فاتح للشهية. لا تحتاج إلى وقت طويل و لا إلى جهد كبير ليستمتع الضيوف أو العائلة بمذاقها الرائع، و إضافة لكل ما سبق فهي إقتصادية في النفقات و لا تكلف الكثير من المال. تابعي معنا سيدتي لتعرفي أسرار مكونات و أسرار طبخ هذه الوجبة الرائعة في مطبخك مكونات و مقادير صينية بطاطس باللحمة في الفرن وزن واحد كيلو جرام من ثمار البطاطس متوسطة الحجم و يفضل تجنب الثمار الكبيرة جدآ

وزن نصف كيلو جرام من ثمار الطماطم الطازجة

في حال عدم توفر ثمار الطماطم لأيس بب كان يمكن إستخدام ثلاثة ملاعق كبيرة من الصلصلة الجاهزة

واحد أو أثثنين كيلو جرام من اللحم حسب عدد الأفراد الذين سيأكلون الوجبة

ملح وفلفل أسود و ورق لورا وحبهان و بهارات

ثمرة بصل واحدة متوسطة الحجم

ثلاثة فصوص من الثوم

عدد إثنين ثمرة طماطم مقطعة إلى شرائح عرضية

عدد إثنين ثمرة فلفل أخضر مقطعة إلى شرائح عرضية

ملىء ملعقتي أرز بالسمن البلدي الجاموسي الطبيعي خطوات طبخ صينية بطاطس باللحمة في الفرن يتم تتبيل اللحم بالتوابل

على نار عالية نقوم بتشويح اللحم المتبل في السمن البلدي

بعد أن يتم تحمير اللحم بشكل كامل نضيف الماء و نهدىء النار العالية و ننتظر حتى ينضج اللحم و يصل لنصف السواء

نضع الطماطم داخل الخلاط مع فصوص الثوم و نخلطهما

نقطع البصل إلى حلقات عرضية و كذلك الفلفل الأخضر الرومي إلى حلقات عرضية

نبدأ الآن بتقطيع ثمار البطاطس إلى حلقات عرضية

نرص حلقات البطاطس داخل صينية الفرن

فوق حلقات البطاطس نرص كلقات الفلفل و حلقات البصل و حلقات الطماطم

و تكون الطبقة الثالثة من حلقات البطاطس

نقوم بوضع قطع اللحم فوق الطبقة الثالثة و الأخير من الباطاطس بحيث يكون نصف قطعة اللحم السفلي مدفون بين شرائح البطاطس و نصفها العلوي مكشوف

نصب الطماطم و الثوم الذين تم ضربهم في الخلاط

نضيف السمن البلدي الجاموسي فوق السطح

ندخل الصينية داخل الفرن و ننتظر حتى تنضج و يعرف نضجها بأن تصبح اللحم طرية و البطاطس ناضجة عمر شويل - جدة أسرار الحاتي لطبخ صينية بطاطس باللحمة في الفرن أحلى مذاق و أجمل شكل و أزكى رائحة ﻷحلى عزومة - ثقفني

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