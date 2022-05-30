نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة روسية قنبلة لتبييض الوجه والرقبه في 5 دقائق نتيجة مذهلة من اول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعرض الرقبة والوجه لكثير من العوامل مما يطفي بهجتها ولمعانها، وقد يكون إهمال تنظيف البشرة هو أحد الأسباب، أشعة الشمس الشديدة التي يتعرض لها الفرد هي عامل أساسي في إسمرار البشرة، وهي مسبب قوي في ظهور البقع والتصبغات على سطح الجلد، أيضا من ضمن أسباب إسمرار الرقبة هو الإصابة بالتجاعيد الناجمة عن الوزن الزائد، ولذلك نود اليوم نتعرف على مجموعة من الوصفات الفعالة في البييض الوجه ولرقبة طبيعيا وفي وقت قصير.

وصفة لتفتيح البشرة سريعا

يجب أن يتم حل المشكلة من جذورها، وذلك باتباع وصفة العسل مع الطماطم السحرية، وتطبيقها على البشرة جيدا، فهو معالج طبيعي وغير مكلف ويعطي نتيجة مبهرة من اول استعمال، انا عن عصير الطماطم له أثر كبير في تفتيح البشرة، لذلك عليكي باعدادا قناع العسل والطماطم المدهش للحفاظ على بشرة ناصعة البياض.

طريقة تحضير الوصفة:

● جهزي مقدار ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

● جهزي ملعقة كبيرة من عصير الطماطم الطازج.

● اخلطي المكونات سويا.

● ستحصلين على خليط مناسب، قومي بتطبيقه على الرقبة بالكامل.

● قومي أيضا بتطبيق الخليط على بشرة وجهك.

● أتركي الخليط على الوجه لمدة تصل إلى نصف ساعة، حتى تتمكن البشرة من امتصاص العناصر المفيدة بالخلطة.

● قومي عزيزتي بشطف الرقبة والوجه جيدا بالماء البارد.

هل تعلمين سيدتي أن تكرارك للوصفة بمعدل مرة واحدة في اليوم الواحد يساعد على تفتيح الوجه والرقبة جيدا؟

امنحي سيدتي بشرتك بياض طبيعي َتابعي استخدام بشرتك وتجعلها أكثر نضارة.

كيف يمكنني تبييض الوجه والرقبة سريعا؟

1. عزيزتي الجميلة بإمكانك الاهتمام بجمالك بكل سهولة، بإمكانك التخلص من مشاكل شعرك، وبإمكان التخلص من مشاكل البشرة الصعبة.

2. كل مشكلة يكون لها عدة حلول، ولأننا نهتم بجمالك سدتي سنضع لكي الحلو الأكثر فاعلية التي تعد سحرا مدهشا.

3. إذا كنتي ترغبين في تبييض الرقبة والوجه فعليك بمتابعة وصفاتنا الطبيعية المضمونة.

وصفة كريم الجلسرين وزيت جونسون أطفال تبيض الوجه في 5 دقائق

جميعنا نعلم أن زيت جونسون للأطفال زيت سحري يعمل على نعومة البشرة بعمق، بالإضافة إلى كريم الجلسرين التي تتعدد فوائده للبشرة.

طريقة استخدام الوصفة:

احضري الآتي ذكره:

● كريم جلسرين الاحمر.

● زيت جونسون.

● بودرة جونسون.

في علبة فارغة اخلطي المكونات الثلاثة السابق ذكرها في السطور العلوية.

تابعي استخدام الوصفة على الرقبة والوجه يوميا.

قومي بدهن الوجه والرقبة جيدا، واتركي الخليط على البشرة لمدة عشرون دقيقة.

اشطفي البشرة جيدا.

ستلاحظين الفرق الشاسع في تفتيح البشرة بعد مرور فترة من استخدام للوصفة.

خليط الحليب والعسل لتفتيح الرقبه والوجه:

من المأساة انت تظهر الرقبة والوجه بدرجة اغمق من باقي الجسم، و توحيد لون البشرة يمكن اتباع وصفة مذهلة لتبييض الرقبة والوجه، إليكم الوصفة بالتفصيل:

● ضيفي مقدار ملعقتان من حليب البودرة، إلى ملعقة كبيرة من عسل النحل، ومن ثم اسكبي ملعقة كبيرة ماء.

● قلبي المكونات الثلاثة.

● افردي الماسك على الرقبة والوجه.

● أتركي الخليط على البشرة حتى يجف بمعدل ربع ساعة.

● بعد مرور المدة المحددة، قومي بشطف الرقبة والوجه جيدا بماء نظيف فاتر.

● جففي الوجه والرقبة بفوطة مناسبة.

● متابعتك لتلك الوصفة الطبيعية، ستساعد على التنظيف المثالي للبشرة، تقشير الجلد الميت، ترطيب البشرة، ازالة السواد المزمن بالبشرة، إزالة التصبغات.

● كوني أنيقة و تمتعي بأنوثتك في ظل اهتمامك الدائم بالبشرة والشعر، وداومي على عمل خلطات طبيعية تزيد من جمال بشرتك سيدتي.

وصفات لتبييض الوجه سريعة

مع خليط النشا الذي اثبت فعليه الجبارة في ازالة البقع الداكنة من الجسم ستحصلين على بشرة نضرة وافتح عدة درجات فقط احضري ملعقة صغيرة من مسحوق النشا ويضاف عليها ملعقة كبيرة من عصير الليمون،ملعقة من زيت الخروع تمزج جميع المكونات معا ثم توزع على البشرة وتترك لمدة نصف ساعة قبل أن تشطف بالماء الدافئ، تكرر تلك الوصفة مرة كل أسبوع لنتيجة فاعلة.

وصفة الخروع لتفتيح البشرة

يلعب زيت الخروع دورا هاما في تفتيح لون البشرة وترطيبها كما يعمل على تغذية البشرة من الأعماق حتي يبيبض البشىة تدريجياً ويخفي حب الشباب الذي يؤدي الى تراكم البثور، ولذلك نود اليوم بتقديم وصفة الخروع المذهلة فقط خذي ملعقة من زيت الخروع ويوزع على كامل البشرة ويترك لمدة نصف ساعة على الاقل قبل أن يشطف بالماء الدافئ.

تفتيح البشرة باستعمال الزبادي والعسل

تعتبر وصفة الزبادي مع العسل النقي من اقوي الوصفات فعالية في تفتيح البشرة سريعا، وذلك بفضل خصائصها المتعددة التي تلعب دورا واضح فيازالة الطبقة الميتة من عل. سطح الجلد واخفاء الندوب والبقع.

المكونات

نصف ملعقة من العسل.

نصف ملعقة من الزبادي.

الطريقة