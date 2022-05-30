تخجلين من سواد المناطق الحساسة اليكي الحل السحري تبييض فوري والتخلص من الحبوب والبقع الداكنة في دقائق

تعاني الكثير من الفتيات من والسيدات من السواد المتراكم في الاماكن الحساسة مما يشعرها بالضيق والحرج وخاصة الفتيات المقبولين على الزواج لذلك حرصت كل منهن بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من هذا السواد لنجد كثير من المكونات الطبيعية التي تساعد في القضاء على السواد وتفتيح البشرة ومن أهم هذه المكونات الذي يقوم بالقضاء على هذا السواد عنصر الحليب حيث نجد أن الحليب من أهم المكونات الطبيعية التي تساعد في مد البشرة بالفيتامينات والمعادن اللازمة ويعمل على ترطيب البشرة والتخلص من السواد وتهدئة الالتهابات الجلدية وعلاج أثار الحبوب والحصول على بشرة في قمة النضارة وسوف نوضح تلك الوصفات وخطوات تحضيرها من خلال هذا المقال.

وصفة الحليب لتبيض الأماكن الحساسة

نجد أن وصفة الحليب تتكون من مكون أساسي وهو الحليب ويعرف الحليب بمدى قدرته على التفتيح والتبييض لذلك سوف نتعرف على طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

حليب.

عسل.

نشا.

زيت زيتون.

شاي أخضر.

بودرة جونسون.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به النشا مع بودرة الجونسون مع النشا ونقوم بتقليب جميع المكونات بشكل جيد.

نضع الحليب بالتدريج عليهم مع استمرار التقليب حتى نحصل على قوام كريمي.

نضع ملعقة العسل وزيت الزيتون مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

توضع الوصفة ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسلها سوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة والتخلص من البقع والسواد.

يتم تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على أفضل النتائج.

وصفة الحليب مع السكر للتفتيح

عندما نتحدث عن تلك الوصفة نجدها فعالة جدا وتساعد في تقشير البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة وسوف نتحدث عن مكونات تلك الوصفة وتحضيرها من خلال النقاط التالية..

حليب.

سكر.

خميرة.

فازلين.

طريقة التحضير: