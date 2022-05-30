كنز.. ضعي الصابون على الخيار و لن تصدق النتائج لا تخطر علي بال العفريت مدهشه للغاية

نجد أن الصابون من مستحضرات التجميل التي نستخدمها بشكل يومي حيث يعمل الصابون على تنظيف البشرة والجسم ويخلصنا من الجراثيم والبكتيريا الموجودة في الجسم ونجد أن أنواع الصابون التي تكون موجودة. في الأسواق قد تؤدي إلى جفاف البشرة لذلك تحتاج البشرة إلى كثير من المكونات الطبيعية إلى ترطيبها ومن تلك المكونات التي وجدنا أنها مفيدة جدا للبشرى مكون الخيار حيث يعرف الخيار بأنه نوع من أنواع الخضار يساهم جدا في ترطيب البشرة ويحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن ويغذي البشرة ويساعد على تنقيتها من الشوائب لذلك قمنا لكي سيدتى بتحضير خليط متفاعل من الخيار والصابون سوف نوضح طريقة تحضيره وفوائده من خلال هذا المقال.

مكونات تحضير الخيار مع الصابون

نجد لتحضير الخيار مع الصابون نحتاج إلى عدة مكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل منزل سوف نوضح تلك المكونات لكم من خلال هذا النقاط التالية..

صابون.

خيار.

قليل من الماء.

زيت عطري.

زيت زيتون.

قوالب سيلكون.

طريقة تحضير وصفة الصابون مع الخيار

عندما نتحدث عن تلك الخلطة نجد أنها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

نحضر الخيار ونقوم بغسله جيدا وتقطيعه ووضعه مع الماء في الخلاط لنقوم بخفقة جيدا.

نحضر مصفى ونقوم بتصفية الخيار ونأخذ عصير الخيار ونضعه في وعاء.

نقوم بعد ذلك بوضع عصير الخيار على النار ونقوم بوضع الصابون معه ونقوم بتهدئة النار عليهم.

نقوم بالتقليب المستمر مع وضع زيت عطري.

نستمر في التقليب حتى يذوب الصابون تماما.

نضع زيت الزيتون عليه ونستمر في التقليب.

نضع زيت الزيتون عليه ونستمر في التقليب. نقوم بعد ذلك برفع الخليط من على النار ونحضر القوالب السيلكون.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع الخليط بها ونتركه حتى يجف تماما ثم نقوم باستخدام الصابون.

فوائد وصفة الخيار مع الصابون

نجد أن لتلك الوصفة فوائد عديدة وحصرية سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.