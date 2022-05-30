نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة قرفة واحدة تخلصي من حشرات الشعر القمل والصيبان والقشرة في 10 دقائق ولن يعود مرة أخرى في المقال التالي
يكون القمل من الحشرات الصغيرة المزعجة التي تعيش في الشعر وذلك لقربها من فروة الرأس حيث يساعدها ذلك على امتصاص الدم الذي تتغذى عليه ويقوم القمل بوضع البيض الخاص به على الشعر فيظهر على هيئة صيبان وتكون تلك الحشرة لا تسبب الضرر إلى الإنسان ولكن تسبب له الإزعاج الشديد نتيجة حدوث الهرش والالتهاب لفروة الرأس وأيضا تسبب الإحراج عند إيجاد تلك الحشرات على الشعر وتاتي الإصابة بالقمل نتيجة حدوث العدوى وليست عن طريق الطعام أو التلوث كما يظن البعض ويكون الشعر هو أكثر مكان ملائم للقمل وذلك لأنه يتمتع بالدفئ لذلك قامت ربات المنازل بالبحث عن طرق طبيعية للتخلص من تلك الحشرة المزعجة لنجد أن القرفة لها مفعول قوي في التخلص من القمل وسوف نوضح كيفية استخدام القرفة للتخلص من القمل من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة القرفة
تعد مشكلة تواجد القمل في الرأس من المشاكل التي تنتشر بكثرة بين الأطفال وذلك لأن الإصابة به عن طريق العدوى وعند استخدام أحد المنتجات القوية من الصيدلية تكون قوية على فروة رأس الأطفال لذلك عند إيجاد القرفة كحل مثالي للتخلص من تلك الحشرة المزعجة وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..
- قرفة.
- ماء.
- ريحان.
- عصير بصل.
طريقة تحضير وصفة القرفة
عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة سوف نجد أن خطوات تحضيرها بسيطة وسهلة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء ونضع به الماء، القرفة، الريحان ويتم وضع الخليط على النار ونتركه يغلي حتى تمام الغليان.
- ثم بعد ذلك يرفع الخليط من على النار ونغطيه ونتركه حتى يبرد تماما.
- نحضر بصل ونقوم بعصره في الخلاط مع وضع القليل من الماء لتشغيل الخلاط.
- نقوم بعد ذلك بإحضار بخاخ ونضع به خليط القرفة والريحان مع ماء البصل.
- نقوم برج الزجاجة جيدا ورش عليها على الشعر وسوف نلاحظ اختفاء القمل تماما وموت البيض الخاص به.
- تكون تلك الطريقة من الطرق الصحية تقضي على القمل بشكل نهائي.
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