بملعقة قرفة واحدة تخلصي من حشرات الشعر القمل والصيبان والقشرة في 10 دقائق ولن يعود مرة أخرى

يكون القمل من الحشرات الصغيرة المزعجة التي تعيش في الشعر وذلك لقربها من فروة الرأس حيث يساعدها ذلك على امتصاص الدم الذي تتغذى عليه ويقوم القمل بوضع البيض الخاص به على الشعر فيظهر على هيئة صيبان وتكون تلك الحشرة لا تسبب الضرر إلى الإنسان ولكن تسبب له الإزعاج الشديد نتيجة حدوث الهرش والالتهاب لفروة الرأس وأيضا تسبب الإحراج عند إيجاد تلك الحشرات على الشعر وتاتي الإصابة بالقمل نتيجة حدوث العدوى وليست عن طريق الطعام أو التلوث كما يظن البعض ويكون الشعر هو أكثر مكان ملائم للقمل وذلك لأنه يتمتع بالدفئ لذلك قامت ربات المنازل بالبحث عن طرق طبيعية للتخلص من تلك الحشرة المزعجة لنجد أن القرفة لها مفعول قوي في التخلص من القمل وسوف نوضح كيفية استخدام القرفة للتخلص من القمل من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة القرفة

تعد مشكلة تواجد القمل في الرأس من المشاكل التي تنتشر بكثرة بين الأطفال وذلك لأن الإصابة به عن طريق العدوى وعند استخدام أحد المنتجات القوية من الصيدلية تكون قوية على فروة رأس الأطفال لذلك عند إيجاد القرفة كحل مثالي للتخلص من تلك الحشرة المزعجة وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

قرفة.

ماء.

ريحان.

عصير بصل.

طريقة تحضير وصفة القرفة

عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة سوف نجد أن خطوات تحضيرها بسيطة وسهلة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..