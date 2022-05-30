نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هينور بشرتك في ثواني.. مقشر النشا والفازلين الرهيب للتخلص من البثور السوداء والنمش والاسمرار هتبقي ملكة جمال في المقال التالي
قامت الكثير من السيدات والفتيات بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد في تقليل ظهور التجاعيد والتخلص من البثور والسواد حيث نجد أنه تعاني الكثير من السيدات من هذه المشاكل الخاصة بالبشرة وبعد البحث وجد أن عنصر الفازلين من العناصر القوية التي تساعد على تبييض البشرة والتخلص من التجاعيد والقضاء على الخطوط الصغيرة وتساعد على القضاء على أثار الحبوب لذلك سوف نوضح مكونات اللازمة لتحضير الوصفة وخطوات تحضيرها من خلال هذا المقال.
مقشر طبيعي من الفازلين
يتم تحضير هذا المقشر بخطوات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح طريقة عمل مقشر طبيعي من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- فازلين.
- ماء ورد.
- نشا.
- ملح.
طريقة تحضير مقشر الفازلين
- نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات النشا وماء الورد ونخلطهم جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.
- نضع الملح ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.
نضع بعد ذلك الفازلين بعد فكه ونقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.
- نضع المقشر على الوجه وتواجد البقع ونقوم بعمل حركات دائرية.
- نقوم بعد ذلك بغسل الوجه بعد مرور ٢٠ دقيقة من الاستخدام.
- نلاحظ بعد ذلك بأن التجاعيد أصبحت قليلة مع التفتيح.
وصفة ثانية لمقشر الفازلين
كثير من الوصفات التي لها فاعلية كبيرة في القضاء على التجاعيد وسوف نوضح طريقة تحضير أكثر وصفة ثانية فعاله.
المكونات:
- فازلين.
- خميرة.
- ماء ورد.
- سكر.
طريقة التحضير:
- نحضر ملعقة من الفازلين ونضعها في كوب ونضع الكوب في ماء ساخن.
- نضع ماء الورد في وعاء مع الخميرة ونقوم بخلطهم جيدا حتى تذوب الخميرة تماما.
- نضع السكر عليهم ونقلب جميع المكونات حتى تتجانس.
- نقوم بوضع الفازلين مع استمرار التقليب حتى تتجانس المكونات.
- نضع الخليط على الوجه مع عمل حركات دائريه ونقوم بغسله بعد ٣٠ دقيقة من الاستخدام.
- نلاحظ اختفاء التجاعيد وقلة ظهور الخطوط وتبييض البشرة وتفتيح الأماكن الداكنة والقضاء على البثور والحبوب.
- تعمل تلك الوصفة على تصغير السن وتحويل العجوز إلى شباب.
- تساهم تلك الوصفة في حل مشاكل الشعر بشكل سريع.
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