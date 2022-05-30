ندمت حتي جربتها وأصبحت مدمنة عليها وصفة كباب الدجاج المشوي في الفرن بتتبيلة مميزة ولذيذة جربوها حالا

يعشق الكثير منا الكباب ويتم شهرة الكباب بأنه كباب تم تجهيزه من اللحم ويتميز بطعمه اللذيذ والشهي جدا ويتم عمله في كثير من المناسبات والأعياد ونظرا لغلاء الأسعار في الفترة الأخيرة وبحث ربة المنزل عن كل ما هو جديد وفعال تم البحث عن وصفات كباب الدجاج المشوي حيث نجد أن كباب الدجاج يتميز بطعمه الرائع والشهي وعندما نقوم بعمله سوف لا نستغني عنه ونستبدل دائما كباب اللحم بكباب الدجاج ونجد أنه لا يأخذ أي وقت أو مجهود إلى جانب سعر شراء الدجاج سوف يكون في متناول الجميع لذلك سوف نوضح المكونات اللازمة لتحضيره وطريقة التحضير من خلال هذا المقال.

مكونات عمل كباب الدجاج المشوي

يتميز كباب الدجاج المشوي بطعم رائع وشهي ونجد أن الكثير يقوم بالذهاب إلى المطاعم لتناوله هناك لذلك نظرا لظروف المعيشة وتميز كباب الدجاج بطعمه الشهي ويحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..

صدور فراخ.

بصل.

طماطم.

بابريكا.

ملح.

فلفل أسود.

زبادي.

شطة.

7 بهارات.

خل.

ليمون.

طريقة تحضير الكباب المشوي

عندما نقوم بتحضير الكباب نجد أنه يكون من أشهى أنواع الكباب التي نقوم بتحضيرها ثم بعد ذلك نجد أن طريقة التحضير تكون سهلة جدا وبسيطة وسوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..