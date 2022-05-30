نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندمت حتي جربتها وأصبحت مدمنة عليها وصفة كباب الدجاج المشوي في الفرن بتتبيلة مميزة ولذيذة جربوها حالا في المقال التالي
يعشق الكثير منا الكباب ويتم شهرة الكباب بأنه كباب تم تجهيزه من اللحم ويتميز بطعمه اللذيذ والشهي جدا ويتم عمله في كثير من المناسبات والأعياد ونظرا لغلاء الأسعار في الفترة الأخيرة وبحث ربة المنزل عن كل ما هو جديد وفعال تم البحث عن وصفات كباب الدجاج المشوي حيث نجد أن كباب الدجاج يتميز بطعمه الرائع والشهي وعندما نقوم بعمله سوف لا نستغني عنه ونستبدل دائما كباب اللحم بكباب الدجاج ونجد أنه لا يأخذ أي وقت أو مجهود إلى جانب سعر شراء الدجاج سوف يكون في متناول الجميع لذلك سوف نوضح المكونات اللازمة لتحضيره وطريقة التحضير من خلال هذا المقال.
مكونات عمل كباب الدجاج المشوي
يتميز كباب الدجاج المشوي بطعم رائع وشهي ونجد أن الكثير يقوم بالذهاب إلى المطاعم لتناوله هناك لذلك نظرا لظروف المعيشة وتميز كباب الدجاج بطعمه الشهي ويحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..
- صدور فراخ.
- بصل.
- طماطم.
- بابريكا.
- ملح.
- فلفل أسود.
- زبادي.
- شطة.
- 7 بهارات.
- خل.
- ليمون.
طريقة تحضير الكباب المشوي
عندما نقوم بتحضير الكباب نجد أنه يكون من أشهى أنواع الكباب التي نقوم بتحضيرها ثم بعد ذلك نجد أن طريقة التحضير تكون سهلة جدا وبسيطة وسوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..
- نحضر صدور الفراخ ونقوم بتقطيعها على شكل مكعبات.
- نأخذ صدور الفراخ ونضعها في وعاء ونضع عليها الزبادي والخل والليمون وجميع التوابل والبهارات التي لدينا.
- نقوم بعد ذلك بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.
- تترك قطع الفراخ في الخلطة بعض الوقت لمدة ساعة.
- نحضر بعد ذلك صينية ونضع بعد ذلك قطع الفراخ بها.
- تقطع الطماطم والبصل ويتم وضعها معها في الصينية ليعطيها نكهة جيدة.
- ويتم وضعها في الفرن على درجة خرارة ١٨٠درجة.
- نترك الصينية في الفرن حتى تمام النضج ثم نخرجها .
- نقوم بأشعال فحمة على النار ووضعها في الصينية في طبق صغير.
- نطفئ الفحمة بنقطة من الزيت ونقوم بتغطية الصينية حتى يتشرب الكباب من رائحة الفحم.
نخرجه في أطباق مسطحة ثم نقوم بتقديمه وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ندمت حتي جربتها وأصبحت مدمنة عليها وصفة كباب الدجاج المشوي في الفرن بتتبيلة مميزة ولذيذة جربوها حالا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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