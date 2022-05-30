في حين ان اكتساب وزن زيادة اثناء الحمل ده طبيعي جدا ، الا انه في طرق تتأكدي بيها انك ماتكسبيش وزن كتير زيادة عن اللزوم ، لو اخترتي اطعمة صحية وتمارين خفيفة بانتظام ، هتقدري تحصلي على شكل افضل اثناء الحمل ، والنهاردة في بنات حوا هنشارك معاكم 6 طرق للحفاظ على شكل جسمك اثناء الحمل.
طرق للحفاظ على شكل جسمك اثناء الحمل:
1- الجلوس بالتدحرج للجنب:
لما البطن بتكبر ، يكاد يكون من المستحيل منع انفصال عضلات البطن ، وده بيحصل بسبب ضغط الطفل اللي بيكبر مع الوقت وكل التغيرات الهرمونية اللي بيمر بيها جسمك اثناء الحمل ، وعلى الرغم من ان الفصل ده مش مضر ، الا انه ممكن يسبب احساس مزعج ويعمل انتفاخ ، وده هيخلي بطنك تبان اكبر من الطبيعي ، وعشان تتجنبي الانفصال البطني ، حاولي التدحرج للجنب لما تيجي تقومي من السرير او تقعدي.
2- خلي ازازة الماية في متناول ايديكي على طول:
شرب كمية كافية من الماية ضروري لصحتك العامة وممكن انه يساعدك كمان في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة ، الحفاظ على رطوبة الجسم مهم جدا بشكل خاص اثناء الحمل لان الماية بتساعد على تكوين المشيمة ، وعشان تضمني انك تشربي كمية كافية خلي دايما في ازازة ماية معاكي في اي مكان.
3- اتجنبي عقلية “الاكل لشخصين”:
اكيد مافيش واحدة مرت بتجربة الحمل ماسمعتش الجملة دي “كلي كويس انتي بتاكلي لاتنين” ، وعلى الرغم انه بيكون صعب التحكم في الرغبة الشديدة في الاكل اثناء الحمل ، ولكن المفروض ماتضاعفيش السعرات الحرارية اللي بتاكليها ، وفي حين انه مغري انك تفكري انك ممكن تاكلي اي حاجة وكل حاجة لمجرد انك حامل ، لكن لو عملتي كده هتضطري انك تنقصي كل الوزن الزيادة اللي كسبتيه اثناء الحمل وده هيصعب عليكي المهمة ، الحقيقة انك محتاجة بس 300 سعر حراري يوميا اكتر من السعرات الطبيعية بداية من الثلث التاني من الحمل.
4- كلي اكبر وجبة ليكي وقت الغدا:
الحمل ممكن يكون مرهق ، واكيد فاهمين تماما سبب احساسك بالجوع الشديد بالليل ، ولكن عشان ماتكسبيش وزن زيادة مش ضروري ، الافضل انك تاكلي اكبر وجبة ليكي خلال اليوم وقت الغدا ، الالتزام بوجبة غدا صحية ومغذية وعشا خفيف هيساعدك على ادارة زيادة الوزن بسهولة.
5- خصصي وقت لممارسة الرياضة:
مش معنى انك حامل انك تقضي ايامك كلها نايمة على الكنبة ، مهما كان الموضوع مغري بالنسبة لك ، التمارين الخفيفة والمنتظمة هتساعدك على تعزيز حالتك المزاجية والحفاظ على وزنك تحت السيطرة ، على الرغم من ان بعض الانشطة زي كرة السلة او اليوجا السخنة مش بينصح بيها اثناء الحمل ، لكن تقدري تمارسي المشي وبعض التمارين منخفضة التأثير.
6- اتجنبي المشروبات السكرية:
في حين انه من الآمن تماما الاستسلام للرغبة الشديدة في الحمل من وقت للتاني ، الا انه اكل الوجبات السريعة وشرب المشروبات الغازية بشكل منتظم مش هيفيد صحتك ، المشروبات الغازية منخفضة في العناصر الغذائية ونسبة عالية من السعرات الحرارية ، ولو بتشربيها كتير ، ده هينتج عنه زيادة في الوزن.
ازاي تتخلصي من دهون الجسم اثناء الحمل
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