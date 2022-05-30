أحلي بسكويت النشادر علي أصوله بطريقة لذيذة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات

بسكويت النشادر من أحلي وأشهي المخبوزات المحبب تناولها بشكل كبير في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، وهو من أشهر المخبوزات والمنتشر عملها في جميع محلات المخبوزات والحلويات والهايبر ماركت بشكل كبير وأساسي، وذلك لاقبال جميع أفراد العائلة علي تناوله بشكل كبير وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها ويقبلون عليه بشكل كبير وخاصة بجانب كوب من الحليب السائل، وبسكويت النشادر يمكن تناوله في جميع أوقات اليوم خاصة في وجبة الإفطار، والذي يعتبر البسكويت أحد أهم وأفضل الوجبات الرئيسية والسريعة في الإفطار وخاصة بجانب كوب من الحليب، وهناك العديد من الأفراد والأشخاص الذين يحبون تناوله في وجبة العشاء بشكل يومي وذلك لأنه خفيف جدا علي المعدة وسهل الامتصاص بشكل مميز، لذلك فإن بسكويت النشادر من أفضل الوجبات الخفيفة والصحية في وجبة العشاء، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل وذلك لعمل الشهي وأطعم بسكويت النشادر.

المكونات

كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من الزبدة.

كوبان من الحليب.

كوب إلا ربع من سكر البودر.

بيضاتان.

خمسة عشر جرام من النشادر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير