نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي بسكويت النشادر علي أصوله بطريقة لذيذة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات في المقال التالي
بسكويت النشادر من أحلي وأشهي المخبوزات المحبب تناولها بشكل كبير في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، وهو من أشهر المخبوزات والمنتشر عملها في جميع محلات المخبوزات والحلويات والهايبر ماركت بشكل كبير وأساسي، وذلك لاقبال جميع أفراد العائلة علي تناوله بشكل كبير وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها ويقبلون عليه بشكل كبير وخاصة بجانب كوب من الحليب السائل، وبسكويت النشادر يمكن تناوله في جميع أوقات اليوم خاصة في وجبة الإفطار، والذي يعتبر البسكويت أحد أهم وأفضل الوجبات الرئيسية والسريعة في الإفطار وخاصة بجانب كوب من الحليب، وهناك العديد من الأفراد والأشخاص الذين يحبون تناوله في وجبة العشاء بشكل يومي وذلك لأنه خفيف جدا علي المعدة وسهل الامتصاص بشكل مميز، لذلك فإن بسكويت النشادر من أفضل الوجبات الخفيفة والصحية في وجبة العشاء، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل وذلك لعمل الشهي وأطعم بسكويت النشادر.
المكونات
- كيلو من الدقيق.
- نصف كيلو من الزبدة.
- كوبان من الحليب.
- كوب إلا ربع من سكر البودر.
- بيضاتان.
- خمسة عشر جرام من النشادر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة التحضير
- يتم إحضار إناء عميق يكون به زبدة وسكر بودر ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي أو العجان جيدا لكى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.
- ثم بعد ذلك يتم إضافة بيضة واحدة ونضربها جيدا ثم نضيف البيضة الثانية ونضربها مرة ثانية.
- يجب علينا أن نضيف إلي الخليط كل من النشادر والفانيليا ويتم مزجهم جيدا مرة أخرى.
- وبعد ذلك نضيف كلا من الدقيق والبيكنج بودر والحليب إلي الخليط السائل ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي على سرعة هادئة وخفقها لكى تحصلي على العجينة اللينة.
- تترك العجينة جانبا لمدة ربع ساعة تقريبا حتى ترتاح العجينة قليلا.
- يتم تشكيل العجينة إلى أصابع طويلة أو يمكن أستخدامها بمكينة البسكوت أو كيس الحلويات لعمل أشكال البسكويت المختلفة.
- يتم وضع أصابع البسكويت في صينية وتدخل على الفرن الساخنة في درجة حرارة 150 درجة مئوية وتترك في الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى حصولها على اللون الذهبي المفضل.
- يتم إخراج الصينية من الفرن وتترك إلى أن تبرد ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم.
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