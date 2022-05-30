نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ لن يتوقف شعرك عن النمو في المقال التالي

تتوق الأغلبية العظمى من السيدات إلى تطويل شعرها، فالشعر تاج المرأة وعنوانه، لذلك تسعى للحصول على شعر طويل ومفرود وناعم، مما يكسبها جمالاً وجاذبية، يشعرها بالثقة في نفسها. كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه وانبات الفراغات ملعقة كبيرة أو اثنين من زيت الأفوكادو وفقاً لكثافة وطول شعرك).

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض الأصلي.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

إناء أو طبق متوسط الحجم. طريقة التحضير قومي بمزج مقادير الزيوت والعسل معاً في الإناء بشكل جيد، حتى يصبح قوامهما متجانساً.

قسمي شعرك إلى أربع أجزاء، وقومي بتوزيع كمية الوصفة على كل أجزاء شعرك بالتساوي بدءاً من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك ببونية أو الشاور كاب، واتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة أو اثنين.

قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو المناسب.

ثم اغسلي شعرك بالبلسم الذي تفضلينه، ليساعد على ترطيب الشعر، خاصةً بعد غسله بالشامبو.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة أو اثنتين خلال الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. طريقة تحضير وصفة البصل والعسل لتطويل الشعر ثمرة واحدة صغيرة من البصل.

ملعقة واحدة أو اثنين من العسل الأبيض.

طريقة الإعداد:

طريقة الإعداد: قطعي ثمرة البصل مفروم ناعم، ثم قومي بعصر البصل المفروم في إناء.

في الإناء الموجود به ماء البصل، أضيفي إليه مقدار العسل الأبيض إليه، وقلبيهما جيداً حتى يمتزجا ويصبح قوامهما متجانساً.

وزعي الخليط على كامل شعرك، مع تدلكيه بأسابعك برفق بحركات دائرية، حتى تتشرب بصيلات الشعر من الخليط.

غطي شعرك، واتركي الماسك عليه لمدة نصف ساعة (30 دقيقة)، ثم اغسليه بالماء الفاتر والشامبو.

يمكنك تكرار تلك الوصفة كل يوم على مدار شهراً كاملاً، حتى تلاحظي الفرق بنفسك، وستجدين شعرك قد بدأ ينمو بشكل ملحوظ. وصفة البيض لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ صفار بيضة واحدة.

2- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الأصلي.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. طريقة التحضير قومي بخفق صفار البيضة جيداً في إناء.

قومي بإضافة زيت الزيتون العسل إلى الصفار،

ثم ضعيهم على شعرك لمدة نصف ساعة.

ثم اغسلي شعرك بعدها بالماء والشامبو. عمر شويل - جدة كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ لن يتوقف شعرك عن النمو - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ لن يتوقف شعرك عن النمو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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